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https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-kirisci-zincir-marketlerin-de-kar-marji-gozden-gecirilecek-1060277155.html
Bakan Kirişçi: Zincir marketlerin de kar marjı gözden geçirilecek
Bakan Kirişçi: Zincir marketlerin de kar marjı gözden geçirilecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceğini... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T11:25+0300
2022-08-23T11:25+0300
türkiye
vahit kirişçi
tarım kredi kooperatifleri
market
alışveriş
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceklerini veya promosyon ürünlere yöneleceklerini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 40 ürüne yapılan indirimlerle ilgili şunları söyledi:FİYATLAR VATANDAŞIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR“Vatandaşın Tarım Kredi marketlerine olan ilgisine bakılırsa diğer zincir marketlerin cirosunu etkilemesi, ‘bunlar bizim müşterimiz’ demesi önemli. Öbür tarafta onların da bir aksiyon alabileceklerini düşünüyorum. Onlar da kar marjını gözden geçirecekler, veya promosyon ürünlere yönelecekler. Marketteki bazı ürünlerle ilgili kar marjları çok düşük. Ama vatandaş açısından bütçesinde önem arz eden kalemler üzerine odaklandık. Onun da olumlu sonuçlarını şu anda görüyoruz. Biz marketlere olan ilgiden dolayı görüyoruz. Fiyatlar belli ki vatandaşın ilgisini çekiyor.”GÜBRE KORİDORU RAHATLATIR(Tahıl koridoruyla birlikte gübreyle ilgili bir gelişme olur mu) Bu sadece tahıl gibi düşünülse de ambargoya dahil edilmeyen iki ürün var. Biri gıda, diğeri gübre. Bu Rusya için de Ukrayna için de geçerli. Şu aşamada Ukrayna’nın gübreye ilgili kapasitesi yok. Önemli olan Rusya tarafı. Bazı ülkelerde ‘biz Rus menşeli malı taşırsak bununla ilgili bize de yaptırım uygulanır’ endişesi vardı. Dün Amerika tarafının yaptığı açıklama ‘tarım ve gübre dışında diğerleri ambargoya dahildir’ demesi, Rusya’nın malını dışarıya çıkarmak isteyen ülkeleri rahatlattı. Öyle zannediyorum ki gübre konusu Ukrayna’nın konusu değil. Rusya’nın bu anlamda kabiliyeti var. Şu anda doğalgaz fiyatları da anormal derecede arttı. Özellikle azotlu gübreler için söylüyorum oralarda bir sıkıntı var. Biz gübrenin tamamına yakınında hammaddeyi alıp, gübreye dönüştüren bir ülke konumundayız.”
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vahit kirişçi, tarım kredi kooperatifleri, market, alışveriş
vahit kirişçi, tarım kredi kooperatifleri, market, alışveriş

Bakan Kirişçi: Zincir marketlerin de kar marjı gözden geçirilecek

11:25 23.08.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceklerini veya promosyon ürünlere yöneleceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 40 ürüne yapılan indirimlerle ilgili şunları söyledi:

FİYATLAR VATANDAŞIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

“Vatandaşın Tarım Kredi marketlerine olan ilgisine bakılırsa diğer zincir marketlerin cirosunu etkilemesi, ‘bunlar bizim müşterimiz’ demesi önemli. Öbür tarafta onların da bir aksiyon alabileceklerini düşünüyorum. Onlar da kar marjını gözden geçirecekler, veya promosyon ürünlere yönelecekler. Marketteki bazı ürünlerle ilgili kar marjları çok düşük. Ama vatandaş açısından bütçesinde önem arz eden kalemler üzerine odaklandık. Onun da olumlu sonuçlarını şu anda görüyoruz. Biz marketlere olan ilgiden dolayı görüyoruz. Fiyatlar belli ki vatandaşın ilgisini çekiyor.”

GÜBRE KORİDORU RAHATLATIR

(Tahıl koridoruyla birlikte gübreyle ilgili bir gelişme olur mu) Bu sadece tahıl gibi düşünülse de ambargoya dahil edilmeyen iki ürün var. Biri gıda, diğeri gübre. Bu Rusya için de Ukrayna için de geçerli. Şu aşamada Ukrayna’nın gübreye ilgili kapasitesi yok. Önemli olan Rusya tarafı. Bazı ülkelerde ‘biz Rus menşeli malı taşırsak bununla ilgili bize de yaptırım uygulanır’ endişesi vardı. Dün Amerika tarafının yaptığı açıklama ‘tarım ve gübre dışında diğerleri ambargoya dahildir’ demesi, Rusya’nın malını dışarıya çıkarmak isteyen ülkeleri rahatlattı. Öyle zannediyorum ki gübre konusu Ukrayna’nın konusu değil. Rusya’nın bu anlamda kabiliyeti var. Şu anda doğalgaz fiyatları da anormal derecede arttı. Özellikle azotlu gübreler için söylüyorum oralarda bir sıkıntı var. Biz gübrenin tamamına yakınında hammaddeyi alıp, gübreye dönüştüren bir ülke konumundayız.”
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