https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-bozdag-altili-masa-diye-bir-masa-var-surekli-kuruluyor-toplaniyorlar-sonra-dagiliyor-1060290976.html

Bakan Bozdağ: Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, sonra dağılıyor

Bakan Bozdağ: Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, sonra dağılıyor

Bakan Bozdağ, "Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor. Bir araya geldiğinde bir meseleyi konuşup karara... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T17:00+0300

2022-08-23T17:00+0300

2022-08-23T17:06+0300

bekir bozdağ

6'lı masa

politika

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060290694_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_20a7632f2cef7f801d2a1df2f0a044fc.jpg

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada kendisini bekleyenlere hitap etti. Amaçlarının her alanda büyük değişimleri ortaya koymak olduğunu ifade eden Bozdağ, iktidara geldikleri 2002'den bu yana büyük yatırımların hayata geçirildiğini anlattı. Bakan Bozdağ, AK Parti kadrolarının 20 yıldır geceyi gündüze katarak çalıştığını, Türkiye'nin dört bir yanını devletin imkanlarıyla tanıştırdıklarını ifade etti.‘Biz milletimizi aldatmadık’Muhalefeti eleştiren Bozdağ, "Muhalefete bakın, her şeyi vermeyi vadediyorlar. Ülkenin gerçeklerinden kopuk, imkanlarından bihaber, sadece vatandaşı aldatıp oyunu almak için söylemedikleri yalan, çevirmedikleri alavere dalavere yok. Biz milletimizi aldatmadık, imkanları, şartları gördük, yetkiyi ona göre istedik" diye konuştu. Altılı masayı eleştiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:Altılı masanın parlamenter sistemi, krizin ve kaosun olduğu Türkiye'yi vadettiğine işaret eden Bozdağ, düne bakarak Türk milletinin geleceğe taşınamayacağını dile getirdi.‘Biz yargılanmaktan korkan insanlar olsak bu yola çıkmayız’Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:Tehdit edenlere rağmen yollarına devam edeceklerinin altını çizen Bozdağ, iktidara talip olanların ağzının mafya ağzı gibi olmaması gerektiğini vurguladı.Hakimlerin ve savcıların tehdit edildiğini belirten Bozdağ, muhalefetin şimdiden yargıya, adalete, hukuka nasıl müdahale edeceklerini açıkladığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220823/haberturk-yazari-sarikaya-6li-masadan-artik-kimse-kalkamaz-1060273549.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bekir bozdağ, 6'lı masa, kemal kılıçdaroğlu