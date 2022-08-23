https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-bilgin-masamizda-sadece-bir-tane-eyt-formulu-var-1060273688.html
Bakan Bilgin: Masamızda sadece bir tane EYT formülü var
Bakan Bilgin: Masamızda sadece bir tane EYT formülü var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var"... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-23T09:27+0300
2022-08-23T09:38+0300
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vedat bilgin
Bakan Bilgin: Masamızda sadece bir tane EYT formülü var
09:27 23.08.2022 (güncellendi: 09:38 23.08.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi.