https://sputniknews.com.tr/20220823/ankaragucu-baskani-faruk-koca-ama-marxin-dedigi-gibi-alt-yapi-olmadan-ust-yapi-tamamlanmaz-1060261997.html

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Ama Marx’ın dediği gibi alt yapı olmadan üst yapı tamamlanmaz

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Ama Marx’ın dediği gibi alt yapı olmadan üst yapı tamamlanmaz

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 'Alt yapı olmadan Marx’ın dediği gibi üst yapı tamamlanmaz. Altyapıyı tamamlamamız lazım' dedi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T01:32+0300

2022-08-23T01:32+0300

2022-08-23T01:32+0300

spor

ankaragücü

mke ankaragücü

karl marx

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Yeni sezonda basketbol ve hentbol liglerinde mücadele edecek MKE Ankaragücü’nde Başkan Faruk Koca, “Ankaragücü’nün kurumsal kimliğini taşıyan 8 ilçede Ankaragücü alt yapısına destek verecek tesisler istiyoruz. Ama alt yapı olmadan Marx’ın dediği gibi üst yapı tamamlanmaz. Altyapıyı tamamlamamız lazım” dedi.MKE Ankaragücü Spor Kulübü, imzaladığı protokol ile Mamak Belediyesi’nin basketbol ve hentbol takımlarını devralarak bünyesine kattı. Başkent ekibi, 1 yıl süresince MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü adıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Hentbol Kulübü adıyla da Hentbol Süper Ligi’ne mücadele edecek. 1 yılın ardından branşlar, MKE Ankaragücü kurumsal kimliği altında spor faaliyetlerine devam edecek.'Bütün spor branşlarında olmamız gerekir'Ankaragücü’nün genelde futbol takımı ile öne çıktığını ama diğer branşlarla ilgili ihmalin söz konusu olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “Ankaragücü bir markadır, önemli bir markadır. Bu markanın bütün spor faaliyetlerinde, spor branşlarında var olması gerekir. Geldiğimizden beri bunun çabası içerisinde olacağımızı hep söyledik. Şu anda aktif olan amatör branşlarda; güreş, boks, badminton, halter ve masa tenisi var. Bugün bu sözleşmeden sonra basketbol ve hentbol da Ankaragücü kurumsal yapısı içerisinde yerini alacaktır” dedi.'Ankaragücü büyüdükçe Ankara kazanacak'Başkan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumsal yapılar bütünüyle oluştuğu zaman Ankaragücü hem futbolda hem de diğer branşlarda Türkiye’de ciddi başarı elde ettikten sonra uluslararası arenaya çıktığında daha çok ilgi göreceğini düşünüyoruz. Biz Ankaragücü kurumsal yapısını, bu markayı, bu armayı yukarılara kadar taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ankaragücü’nü bütün branşlarında kurumsal bir yapıya dönüştürmek bana göre en büyük başarıdır. Bütün çabalarımız buna dönüktür. İnşallah bunu başaracağız. Bunu başarmak için şehrin bütün dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Ankaragücü, Ankara’nın en önemli markasıdır. Herkesin Ankaragücü’nün kurumsal yapısını ve marka değerini yükseltmek için sorumluluğu var. Siyasilerin, ticari kesimin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının bu markayı büyütmeleri gerekiyor. Ankaragücü büyüdükçe Ankara kazanacaktır.”'Alt yapı olmadan Marx'ın dediği gibi üst yapı tamamlanmaz'Başkan Koca, futbolda yeni bir yapılanma içerisine girerek alt yapıyı mahallelerde, ilçelerde güçlendirmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirterek, “Türkiye’nin alt yapı konusunda en uzman ekiplerini Ankaragücü altyapısına kazandırdık. Ankaragücü’nün kurumsal kimliğini taşıyan 8 ilçede Ankaragücü alt yapısına destek verecek tesisler istiyoruz. Ama alt yapı olmadan Marx’ın dediği gibi üst yapı tamamlanmaz. Altyapıyı tamamlamamız lazım. Onun için alt yapıya çok önem vermemiz lazım. Birçok belediye başkanımız buna destek olacağını söyledi. Yaklaşık 1 tane büyük 3-4 tane küçük sahanın olacağı bir tesis yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Tandoğan’daki tesislerin fiziki şartları çok zorlandı. Eskiden Tandoğan’da birkaç sahalık yer varken, şu anda bir sahaya sıkışmış haldeyiz. Özellikle metropol ilçelerde en az 1 tane büyük, 3-4 tane de küçük sahanın da oluşabileceği bir desteği Ankaragücü’nün kurumsal yapısı için istiyoruz. Bunları yaptıktan sonra inşallah alt yapı da hak ettiği yere gelecektir" ifadelerini kullandı.

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ankaragücü, mke ankaragücü, karl marx