https://sputniknews.com.tr/20220823/ak-partide-olaganustu-toplanti-1060289988.html

AK Parti'de olağanüstü toplantı

AK Parti'de olağanüstü toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T16:46+0300

2022-08-23T16:46+0300

2022-08-23T16:47+0300

politika

ak parti

toplantı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'seçim çalışmaları ve ekonomi' başlıklı toplantıda partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yer aldı. Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, sürpriz toplantıya ilişkin detayları aktardı. Arda Erdoğan, "Beklenmedik bir toplantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem genel başkan yardımcılarıyla hem de bazı bakanlarla bir araya geliyor." dedi.Arda Erdoğan, "Seçime bir yıldan daha az bir zaman kaldı. Seçime ilişkin çalışmalar ele alınacak. Teşkilat başkanlığı seçim hazırlıklarını ele alacak. Ayrıca seçim dönemindeki propagandaya ilişkin hazırlıkların gündemde olması bekleniyor. Ayrıca bir de ekonomi boyutu var. Enflasyonun düşürülmesi de oldukça önem kazanıyor. Enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar neler olacak, bu başlıklar bu toplantıda ele alınacak. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelip toplantıya başkanlık etmesini bizler de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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