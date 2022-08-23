https://sputniknews.com.tr/20220823/ak-parti-sozcusu-celik-secim-takvimi-ile-ilgili-bir-degisiklik-yok-1060291223.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim takvimi ile ilgili bir değişiklik yok
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim takvimi ile ilgili bir değişiklik yok
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takvimi ile ilgili bir değişiklik yok. Erken seçim söz konusu değil" açıklamasında bulundu 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T17:09+0300
2022-08-23T17:09+0300
2022-08-23T17:16+0300
politika
ömer çelik
seçim
ak parti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''erken seçim'' iddialarına ilişkin konuştu. Bu iddiaların temelsiz olduğunu söyleyen Çelik, bir kez daha seçimin zamanında yapılacağını söyledi.Çelik, ''Bir takım propaganların nasıl bertaraf edileceğine dair, vatandaşlarımıza daha iyi nasıl ulaşacağımıza dair değerlendirmelerimizi yaptık'' dedi. Toplantıda bütün birimlerin görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, erken seçim iddialarına ilişkin de konuştu.Takvimde bir değişik olmadığını belirten Çelik, ''Erken seçim iddialarının hiçbir temeli yok. Böyle bir tartışma söz konusu bile olamaz'' dedi."Suriye ile temas olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Çelik şöyle konuştu:''Rejimin aynı tutumu devam ettirmesini kimse kabul etmez. Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye için çözüm yolu siyasi olmalıdır''
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ömer çelik, seçim, ak parti
ömer çelik, seçim, ak parti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim takvimi ile ilgili bir değişiklik yok
17:09 23.08.2022 (güncellendi: 17:16 23.08.2022) Abone ol
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takvimi ile ilgili bir değişiklik yok. Erken seçim söz konusu değil" açıklamasında bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''erken seçim'' iddialarına ilişkin konuştu. Bu iddiaların temelsiz olduğunu söyleyen Çelik, bir kez daha seçimin zamanında yapılacağını söyledi.
Çelik, ''Bir takım propaganların nasıl bertaraf edileceğine dair, vatandaşlarımıza daha iyi nasıl ulaşacağımıza dair değerlendirmelerimizi yaptık'' dedi. Toplantıda bütün birimlerin görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, erken seçim iddialarına ilişkin de konuştu.
Takvimde bir değişik olmadığını belirten Çelik, ''Erken seçim iddialarının hiçbir temeli yok. Böyle bir tartışma söz konusu bile olamaz'' dedi.
"Suriye ile temas olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Çelik şöyle konuştu:
''Rejimin aynı tutumu devam ettirmesini kimse kabul etmez. Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye için çözüm yolu siyasi olmalıdır''