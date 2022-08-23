https://sputniknews.com.tr/20220823/afaddan-carsamba-gunu-11-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1060304455.html

AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T22:16+0300

2022-08-23T22:16+0300

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afad

meteoroloji

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uyarı

yağış

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AFAD'dan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.Açıklamada, yarın için ise 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin de "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı:

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afad, meteoroloji, uyarı, yağış