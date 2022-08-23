https://sputniknews.com.tr/20220823/abdnin-georgia-eyaletinde-silahli-saldiri-1-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1060261737.html
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T01:25+0300
2022-08-23T01:25+0300
2022-08-23T01:30+0300
dünya
abd
georgia
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Atlanta Polis Departmanı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu duyuruldu. Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.
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abd, georgia
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
01:25 23.08.2022 (güncellendi: 01:30 23.08.2022) Abone ol
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Atlanta Polis Departmanı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu duyuruldu.
Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.