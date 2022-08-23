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ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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georgia
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Atlanta Polis Departmanı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu duyuruldu. Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.
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ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01:25 23.08.2022 (güncellendi: 01:30 23.08.2022)
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© REUTERS / Cheney Orr
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ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Atlanta Polis Departmanı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu duyuruldu.
Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.
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