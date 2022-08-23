https://sputniknews.com.tr/20220823/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-esi-alkollu-arac-kullanma-sucunu-kabul-etti-1060301011.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanma suçunu kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanma suçunu kabul etti

Tayvan ziyaretiyle ABD ile Çin arasında gerginliğe neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanırken kazaya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T21:10+0300

2022-08-23T21:10+0300

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Paul Pelosi, mayıs ayında alkollü araç kullanırken yaptığı kazada bir kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, Kaliforniya eyaletinde hakim karşısına çıktı.Hakkındaki suçlamaları kabul eden Pelosi'nin 5 günlük hapis cezası, 8 saatlik kamu hizmeti çalışma programına çevrildi.Paul Pelosi, ayrıca, 3 ay boyunca alkollü araç kullananlara uygulanan rehabilitasyon programını alacak ve 3 yıl boyunca araç kullanamayacak.California'nın Oakville bölgesinde 28 Mayıs'ta Porsche marka aracıyla kaza yapan 82 yaşındaki multimilyoner, "alkollü araç kullanmak"tan gözaltına alınmıştı.Kaza gecesi Pelosi'nin, kimliğini isteyen polislere ehliyeti ile polis çocuklarına burs sağlayan California Otoyol Devriyesi yardım kuruluşuna yaptığı bağışları gösteren kart verdiği de iddia edilmişti.Pelosi, daha sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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