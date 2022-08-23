https://sputniknews.com.tr/20220823/abd-suriyenin-kuzey-sinirindaki-son-saldirilardan-derin-endise-duyuyoruz-1060272406.html
ABD: Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyoruz
ABD: Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T05:42+0300
2022-08-23T05:42+0300
2022-08-23T05:43+0300
dünya
abd
suriye
işid
el bab
haseke
sivil
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti.Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
suriye
el bab
haseke
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abd, suriye, işid, el bab, haseke, sivil
abd, suriye, işid, el bab, haseke, sivil
ABD: Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyoruz
05:42 23.08.2022 (güncellendi: 05:43 23.08.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti.
Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor. El Bab, Haseke ve diğer yerlerdeki sivil kayıpları esefle karşılıyoruz. IŞİD'in kalıcı yenilgisini ve Suriye ihtilafına siyasi bir çözümün bulunmasını sağlama çabalarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz"