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ABD: Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyoruz
ABD: Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T05:42+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti.Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
suriye
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abd, suriye, işid, el bab, haseke, sivil
abd, suriye, işid, el bab, haseke, sivil

ABD: Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyoruz

05:42 23.08.2022 (güncellendi: 05:43 23.08.2022)
© REUTERS / Manuel Balce CenetaNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© REUTERS / Manuel Balce Ceneta
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti.
Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor. El Bab, Haseke ve diğer yerlerdeki sivil kayıpları esefle karşılıyoruz. IŞİD'in kalıcı yenilgisini ve Suriye ihtilafına siyasi bir çözümün bulunmasını sağlama çabalarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz"
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