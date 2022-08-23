https://sputniknews.com.tr/20220823/abd-cinli-7-kurulusu-kara-listeye-aldi-1060294623.html
ABD, Çinli 7 kuruluşu kara listeye aldı
ABD, Çinli 7 kuruluşu kara listeye aldı
ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin 'ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle havacılık sektöründen 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T18:08+0300
2022-08-23T18:08+0300
2022-08-23T18:08+0300
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abd
çin
yaptırım
havacılık
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ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin resmi bildirimine göre Çin merkezli 7 kuruluş kara listeye alındı.Belgede, "ABD hükümeti, bu kuruluuşların ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğini tespit etti" ifadelerine yer verildi.Belgede, söz konusu kuruluşların Çin'in askeri modernizasyon çabalarına katkıda bulunmak üzere ABD yapımı ürünler satın aldığı ya da almaya teşebbüs ettiği öne sürüldü.Listede, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Academy of Space Technology, China Electronic Technology Corporation kurumlarına bağlı ikişer araştırma enstitüsü ve Zhuhai Orbita Control Systems yer aldı.Söz konusu şirketlerin ileride bakanlığa yapacağı ihracat başvuruları reddedilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220817/abd-cini-gelismis-cip-uretme-imkanindan-mahrum-etmeye-calisiyor-1060053365.html
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abd, çin, yaptırım, havacılık
abd, çin, yaptırım, havacılık
ABD, Çinli 7 kuruluşu kara listeye aldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin 'ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle havacılık sektöründen 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı.
ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin resmi bildirimine göre Çin merkezli 7 kuruluş kara listeye alındı.
Belgede, "ABD hükümeti, bu kuruluuşların ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğini tespit etti" ifadelerine yer verildi.
Belgede, söz konusu kuruluşların Çin'in askeri modernizasyon çabalarına katkıda bulunmak üzere ABD yapımı ürünler satın aldığı ya da almaya teşebbüs ettiği öne sürüldü.
Listede, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Academy of Space Technology, China Electronic Technology Corporation kurumlarına bağlı ikişer araştırma enstitüsü ve Zhuhai Orbita Control Systems yer aldı.
Söz konusu şirketlerin ileride bakanlığa yapacağı ihracat başvuruları reddedilecek.