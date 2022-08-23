https://sputniknews.com.tr/20220823/abd-cinli-7-kurulusu-kara-listeye-aldi-1060294623.html

ABD, Çinli 7 kuruluşu kara listeye aldı

ABD, Çinli 7 kuruluşu kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin 'ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle havacılık sektöründen 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T18:08+0300

2022-08-23T18:08+0300

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ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin resmi bildirimine göre Çin merkezli 7 kuruluş kara listeye alındı.Belgede, "ABD hükümeti, bu kuruluuşların ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğini tespit etti" ifadelerine yer verildi.Belgede, söz konusu kuruluşların Çin'in askeri modernizasyon çabalarına katkıda bulunmak üzere ABD yapımı ürünler satın aldığı ya da almaya teşebbüs ettiği öne sürüldü.Listede, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Academy of Space Technology, China Electronic Technology Corporation kurumlarına bağlı ikişer araştırma enstitüsü ve Zhuhai Orbita Control Systems yer aldı.Söz konusu şirketlerin ileride bakanlığa yapacağı ihracat başvuruları reddedilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220817/abd-cini-gelismis-cip-uretme-imkanindan-mahrum-etmeye-calisiyor-1060053365.html

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