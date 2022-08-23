https://sputniknews.com.tr/20220823/3-yil-once-icinde-yuzuluyordu-pinarbasi-akarsuyu-tamamen-kurudu-1060264475.html

3 yıl önce içinde yüzülüyordu: Pınarbaşı Akarsuyu tamamen kurudu

3 yıl önce içinde yüzülüyordu: Pınarbaşı Akarsuyu tamamen kurudu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri’nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T02:34+0300

2022-08-23T02:34+0300

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türkiye

afyonkarahisar

emirdağ

sakarya

sakarya nehri

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Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu tamamen kurudu.İHA'nın haberine göre yüzyıllardan bu yana akan ve önceki yıllarda yatağında iki tane de değirmen bulunduran akarsu iddiaya göre, çevresindeki tarım arazilerinde yapılan bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Bölgede, çevre felaketinin yaşandığı belirtildi; flamingo gibi bir çok kuş türü akarsuyun kuruması ile bölgeden uzaklaşırken, piknikçilerin de uğrak mekanlarından olan akarsu kuruyunca adeta bölge terk edildi. 2020 yılında akarsuyun eski haline gelmesi için biriktirme havuzları başta olmak üzere çeşitli önlemler alınırken, önlemler yine de kurumayı engelleyemedi.Akarsuda sular çekilince balık ve kaplumbağalar başta olmak üzere bir çok canlı da telef oldu.Bölge sakinlerinden Kadir Han Çakır, önceki yıllarda suyun gür bir şekilde aktığını ve akarsuda gençlerin yüzdüğünü anımsatarak, “Ben Emirdağlıyım, biz 2.5-3 sene önce buraya yüzmeye gelirdik. Gölde arkadaşlarımızlar yüzüyorduk, buralar komple su doluydu. Ama son yıllarda sular çekildi. Balıklar ve kaplumbağalar öldü. Bu durum bizleri fazlası ile üzüyor” dedi.Öte yandan, bölgede akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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afyonkarahisar, emirdağ , sakarya, sakarya nehri