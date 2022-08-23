Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220823/3-yil-once-icinde-yuzuluyordu-pinarbasi-akarsuyu-tamamen-kurudu-1060264475.html
3 yıl önce içinde yüzülüyordu: Pınarbaşı Akarsuyu tamamen kurudu
3 yıl önce içinde yüzülüyordu: Pınarbaşı Akarsuyu tamamen kurudu
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri’nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T02:34+0300
2022-08-23T02:36+0300
türkiye
afyonkarahisar
emirdağ
sakarya
sakarya nehri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060264205_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_55ec1a1bd212bad764f105394537bc6a.jpg
Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu tamamen kurudu.İHA'nın haberine göre yüzyıllardan bu yana akan ve önceki yıllarda yatağında iki tane de değirmen bulunduran akarsu iddiaya göre, çevresindeki tarım arazilerinde yapılan bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Bölgede, çevre felaketinin yaşandığı belirtildi; flamingo gibi bir çok kuş türü akarsuyun kuruması ile bölgeden uzaklaşırken, piknikçilerin de uğrak mekanlarından olan akarsu kuruyunca adeta bölge terk edildi. 2020 yılında akarsuyun eski haline gelmesi için biriktirme havuzları başta olmak üzere çeşitli önlemler alınırken, önlemler yine de kurumayı engelleyemedi.Akarsuda sular çekilince balık ve kaplumbağalar başta olmak üzere bir çok canlı da telef oldu.Bölge sakinlerinden Kadir Han Çakır, önceki yıllarda suyun gür bir şekilde aktığını ve akarsuda gençlerin yüzdüğünü anımsatarak, “Ben Emirdağlıyım, biz 2.5-3 sene önce buraya yüzmeye gelirdik. Gölde arkadaşlarımızlar yüzüyorduk, buralar komple su doluydu. Ama son yıllarda sular çekildi. Balıklar ve kaplumbağalar öldü. Bu durum bizleri fazlası ile üzüyor” dedi.Öte yandan, bölgede akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
türkiye
afyonkarahisar
emirdağ
sakarya
sakarya nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060264205_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_2c01482de9fe1cbc6f2fc21c849bd13d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afyonkarahisar, emirdağ , sakarya, sakarya nehri
afyonkarahisar, emirdağ , sakarya, sakarya nehri

3 yıl önce içinde yüzülüyordu: Pınarbaşı Akarsuyu tamamen kurudu

02:34 23.08.2022 (güncellendi: 02:36 23.08.2022)
© İHA / ONUR DALAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok canlı akarsu kuruyunca telef oldu.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok canlı akarsu kuruyunca telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / ONUR DAL
Abone olTelegram
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri’nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok canlı akarsu kuruyunca telef oldu. Bölge sakinlerinden Kadir Han Çakır, "Ben Emirdağlıyım, biz 2.5-3 sene önce buraya yüzmeye gelirdik" dedi.
Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu tamamen kurudu.
© İHA / ONUR DALAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok canlı akarsu kuruyunca telef oldu.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok canlı akarsu kuruyunca telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok canlı akarsu kuruyunca telef oldu.
© İHA / ONUR DAL
İHA'nın haberine göre yüzyıllardan bu yana akan ve önceki yıllarda yatağında iki tane de değirmen bulunduran akarsu iddiaya göre, çevresindeki tarım arazilerinde yapılan bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Bölgede, çevre felaketinin yaşandığı belirtildi; flamingo gibi bir çok kuş türü akarsuyun kuruması ile bölgeden uzaklaşırken, piknikçilerin de uğrak mekanlarından olan akarsu kuruyunca adeta bölge terk edildi. 2020 yılında akarsuyun eski haline gelmesi için biriktirme havuzları başta olmak üzere çeşitli önlemler alınırken, önlemler yine de kurumayı engelleyemedi.
Akarsuda sular çekilince balık ve kaplumbağalar başta olmak üzere bir çok canlı da telef oldu.
Bölge sakinlerinden Kadir Han Çakır, önceki yıllarda suyun gür bir şekilde aktığını ve akarsuda gençlerin yüzdüğünü anımsatarak, “Ben Emirdağlıyım, biz 2.5-3 sene önce buraya yüzmeye gelirdik. Gölde arkadaşlarımızlar yüzüyorduk, buralar komple su doluydu. Ama son yıllarda sular çekildi. Balıklar ve kaplumbağalar öldü. Bu durum bizleri fazlası ile üzüyor” dedi.
Öte yandan, bölgede akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала