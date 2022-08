3 yaşındaki oğlunu piknik tüpüyle öldüren baba için istenen ceza belli oldu

https://sputniknews.com.tr/20220823/3-yasindaki-oglunu-piknik-tupuyle-olduren-baba-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1060281607.html

Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu piknik tüpüyle döverek öldüren cani babanın, 'Kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i piknik tüpüyle döverek öldüren Onur Gezer'e istenen ceza belli oldu.Çocuğun babası tarafından gördüğü işkence Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıktı.Altındağ ilçesinde yaklaşık 9 ay önce cezaevinden çıkan 28 yaşındaki Onur Gezer, 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i dövdü.Çocuğun fenalaşmasının ardından cani baba oğlunu soğuk su ile yıkadı. Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi.Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gezer'in komşuları ifadelerinde dehşeti anlattı.Tanık olarak ifade veren F.Y., Onur Gezer'in yan komşusu olduğunu, Kadir'in yüzünde çoğu zaman morluklar gördüğünü, Kadir'e sorduğunda babasının yaptığını söylediğini, sürekli dövüldüğü sırada sesini duyduklarını söyledi.'Çocuğa devamlı işkence yapıyordu'Tanık H.D., Onur Gezer'in oğluna piknik tüpüyle vurduğunu, devamlı işkence yaptığını, olay gününde Kadir'in kan içinde hastaneye götürüldüğünü duyduğunu ifade etti.E.D. ise, Onur Gezer'in Kadir'e evde bulunan uyuşturucu maddeyi içirmeye çalıştığını gördüğünü, çocuğun uyuşturucu içmek istemeyince yumruk atarak dövmeye başladığını ifade etti.Tanık B.Y., olaydan 3 ay önce Onur Gezer'in eşi K. Gezer'in evden ayrıldığını söyleyerek, "Olay gününde akşam saatlerinde Kadir'in çığlıklarını duydum. Dışarı çıkığımda Onur, Kadir'i evin aşağısında bulunan uçurum tarafına götürüp 'Seni dışarı atacağım' diyerek bağırdı. Yanlarına gittiğimde Kadir sanki bitkisel hayatta gibiydi, kendinde değildi'' dedi.Onur Gezer'in kardeşi C. Gezer ise şöyle konuştu:"Onur, Kadir'in kafasını duvara vurup tekme attı. Kadir'i sağa sola savurdu, engel olmak için araya girdim ama izin vermedi. Kadir ağlıyordu bu sırada bilincini kaybedip titremeye başladı. Onur, Kadir'i leğenin içine koyup üzerine soğuk su dökmeye başladı. Hastaneye götürelim dedim, kapıyı kilitledi. Saat 03.00 sıralarında Kadir bilinci kapalı şekilde titriyordu. Onur sabah Kadir'in nefes almadığını söyledi koşarak hastaneye götürdü.''Onur Gezer ise ifadesinde, Kadir'in yere düştüğünü, başının arka kısmını yere vurduğunu, yerden kaldırdığında kendisine gelmesi için vurduğunu öne sürdü. Cani baba, oğlunun sabah uyandığında nefes almadığını fark ettiğini iddia etti.Adli tıp raporu gerçeği ortaya çıkardıHazırlanan otopsi raporunda vahşetin boyutu ortaya çıktı. Raporda talihsiz çocuğun vücudunda çok sayıda morluk, ezilme, sıyrık ve kırık tespit edildi.Kadir'in ölümünün kafasındaki kırık nedeniyle beyin kanaması sonucu gerçekleştiği aktarılan raporda, küçük çocuğun babası tarafından şiddete maruz kaldığı da belirlendi.İstenen ceza belli olduAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Onur Gezer hakkında, 'Kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İddianamede, Kadir'in babasının saldırısı sırasında çığlıklar attığı, Gezer'in, Kadir'in her tarafında yara oluşturacak şekilde canavarca hisle yaralayıp öldürdüğü kaydedildi. Hazırlanan iddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

