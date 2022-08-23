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19 bin 756 kişi 'Fatih Terim' olmak istedi
19 bin 756 kişi 'Fatih Terim' olmak istedi
Ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurmasının ardından 19.756 kişi adını... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T09:47+0300
2022-08-23T09:47+0300
yaşam
fatih terim
isim
isim değişikliği
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Ad ve soyasında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray taraftarı için bir efsane olan teknik direktör Fatih Terim hayranlığı ise bu başvurularda ortaya çıktı. Ad soyad değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 kişi, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu.
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fatih terim, isim, isim değişikliği
fatih terim, isim, isim değişikliği

19 bin 756 kişi 'Fatih Terim' olmak istedi

09:47 23.08.2022
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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Ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurmasının ardından 19.756 kişi adını soyadını 'Fatih Terim' yapmak istedi.
Ad ve soyasında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray taraftarı için bir efsane olan teknik direktör Fatih Terim hayranlığı ise bu başvurularda ortaya çıktı. Ad soyad değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 kişi, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu.
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