https://sputniknews.com.tr/20220823/19-bin-756-kisi-fatih-terim-olmak-istedi-1060274098.html

19 bin 756 kişi 'Fatih Terim' olmak istedi

19 bin 756 kişi 'Fatih Terim' olmak istedi

Ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurmasının ardından 19.756 kişi adını... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T09:47+0300

2022-08-23T09:47+0300

2022-08-23T09:47+0300

yaşam

fatih terim

isim

isim değişikliği

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Ad ve soyasında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray taraftarı için bir efsane olan teknik direktör Fatih Terim hayranlığı ise bu başvurularda ortaya çıktı. Ad soyad değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 kişi, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu.

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Sputnik Türkiye

fatih terim, isim, isim değişikliği