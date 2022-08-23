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Tayland’dan Hindistan’a giden yolcunun bavulundan 17 adet canlı hayvan çıktı
Tayland’dan Hindistan’a giden yolcunun bavulundan 17 adet canlı hayvan çıktı
Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu. Hindistan... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, chennai, fotoğraf, tayland, hayvan, hindistan
фото, chennai, fotoğraf, tayland, hayvan, hindistan

Tayland’dan Hindistan’a giden yolcunun bavulundan 17 adet canlı hayvan çıktı

05:28 23.08.2022 (güncellendi: 05:35 23.08.2022)
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Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu. Hindistan uyruklu yolcu polis tarafından gözaltına alındı.
© İHA / KAAN ÇOLAK

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek yolcunun bavulu Suvarnabhumi Havalimanında kontrol edildi.

Tayland&#x27;ın başkenti Bangkok&#x27;tan Hindistan&#x27;ın Chennai şehrine seyahat edecek yolcunun bavulu Suvarnabhumi Havalimanında kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
1/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek yolcunun bavulu Suvarnabhumi Havalimanında kontrol edildi.

© KAAN ÇOLAK-AW695657

Yapılan kontrol sırasında yolcunun bavulunda, 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.

Yapılan kontrol sırasında yolcunun bavulunda, 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu. - Sputnik Türkiye
2/11
© KAAN ÇOLAK-AW695657

Yapılan kontrol sırasında yolcunun bavulunda, 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.

© KAAN ÇOLAK-AW695657

Yolcunun Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı kişinin olduğu beliritildi.

Yolcunun Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı kişinin olduğu beliritildi. - Sputnik Türkiye
3/11
© KAAN ÇOLAK-AW695657

Yolcunun Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı kişinin olduğu beliritildi.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Bavuldan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.

Bavuldan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı. - Sputnik Türkiye
4/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Bavuldan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görüldü.

Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görüldü. - Sputnik Türkiye
5/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görüldü.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.

Bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı. - Sputnik Türkiye
6/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında açıklama yapıldı.

Hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında açıklama yapıldı. - Sputnik Türkiye
7/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında açıklama yapıldı.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
8/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendiği belirtildi.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu aktarıldı.

Hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye
9/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu aktarıldı.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Gözaltına alınan yolcunun 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta (500 bin Türk lirası) kadar para cezası alabileceği duyuruldu.

Gözaltına alınan yolcunun 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta (500 bin Türk lirası) kadar para cezası alabileceği duyuruldu. - Sputnik Türkiye
10/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Gözaltına alınan yolcunun 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta (500 bin Türk lirası) kadar para cezası alabileceği duyuruldu.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Ülkede, hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları bulunuyor.

Ülkede, hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları bulunuyor. - Sputnik Türkiye
11/11
© İHA / KAAN ÇOLAK

Ülkede, hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları bulunuyor.

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