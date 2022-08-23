Tayland’dan Hindistan’a giden yolcunun bavulundan 17 adet canlı hayvan çıktı

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek yolcunun bavulu Suvarnabhumi Havalimanında kontrol edildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek yolcunun bavulu Suvarnabhumi Havalimanında kontrol edildi.
Yapılan kontrol sırasında yolcunun bavulunda, 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.
Yapılan kontrol sırasında yolcunun bavulunda, 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.
Yolcunun Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı kişinin olduğu beliritildi.
Yolcunun Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı kişinin olduğu beliritildi.
Bavuldan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.
Bavuldan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.
Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görüldü.
Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görüldü.
Bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.
Bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.
Hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında açıklama yapıldı.
Hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında açıklama yapıldı.
Açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendiği belirtildi.
Açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendiği belirtildi.
Hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu aktarıldı.
Hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu aktarıldı.
Gözaltına alınan yolcunun 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta (500 bin Türk lirası) kadar para cezası alabileceği duyuruldu.
Gözaltına alınan yolcunun 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta (500 bin Türk lirası) kadar para cezası alabileceği duyuruldu.
Ülkede, hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları bulunuyor.
Ülkede, hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları bulunuyor.