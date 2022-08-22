https://sputniknews.com.tr/20220822/zonguldakta-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-31-kisi-hastaneye-kaldirildi-1060221855.html
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T05:29+0300
2022-08-22T05:29+0300
2022-08-22T05:29+0300
türkiye
zonguldak
gıda zehirlenmesi
düğün
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060221711_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_84988c944b1395cd71ad027c30435f5f.jpg
Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060221711_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_8e277496b6f37dd06ba43029ae679914.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zonguldak, gıda zehirlenmesi, düğün
zonguldak, gıda zehirlenmesi, düğün
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.