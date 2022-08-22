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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T05:29+0300
2022-08-22T05:29+0300
türkiye
zonguldak
gıda zehirlenmesi
düğün
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Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
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zonguldak, gıda zehirlenmesi, düğün
zonguldak, gıda zehirlenmesi, düğün

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı

05:29 22.08.2022
© AAZonguldak, hastane, ambulans
Zonguldak, hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
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