https://sputniknews.com.tr/20220822/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-hedef-secimlere-kadar-3-milyon-suriyeliye-vatandaslik-vermekmis-1060231616.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Yavaş'ta ısrarcı: 6'lı Masa'ya aday çağrısını yineledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Yavaş'ta ısrarcı: 6'lı Masa'ya aday çağrısını yineledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesi çağrısını yineledi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T13:12+0300
2022-08-22T13:12+0300
2022-08-22T13:28+0300
ümit özdağ
politika
seçim
muhalefet
ana muhalefet partisi
mansur yavaş
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'Tarihi bir çağrı' yapacağını belirterek basın açıklaması düzenleyen Özdağ, "İstanbul'da günde 70 aileye vatandaşlık veriliyor. Hedef seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermekmiş. Seçmen ithali yoluyla Türkiye'de milli iradenin tahrip edilmesidir" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 6'lı masadaki diğer liderlere çağrıda bulunan Özdağ, "Vatandaşlık verilerek milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı sizleri cephe almaya, altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla oyalanmayı bırakıp Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum. Türk milleti yoruldu" dedi. Özdağ, nisan ayından bu yana Yavaş'a olan halk desteğinin artış gösterdiğini belirtti. 6'lı masa ilk turu tamamladıDün, altı muhalefet partisinin lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. toplantının ardından ortak açıklama yayımlamıştı. Metinde ilk defa cumhurbaşkanı adayının 'ortak aday' olacağı ifade edilmişti. Daha önce de çağrıda bulunmuştuÖzdağ, geçen mayıs ayında da partisinin cumhurbaşkanı adayının Yavaş olduğunu açıklamıştı. "Zafer Partisi olarak Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" diyen Özdağ, "Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir. Hiç kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili olarak 'Hayır o Ankara'nın belediye başkanıdır, işini yapsın' gibi bir şey diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde karşılığını olduğunu gördük. Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yavaş, ise söz konusu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
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ümit özdağ, seçim, muhalefet, ana muhalefet partisi, mansur yavaş
ümit özdağ, seçim, muhalefet, ana muhalefet partisi, mansur yavaş
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Yavaş'ta ısrarcı: 6'lı Masa'ya aday çağrısını yineledi
13:12 22.08.2022 (güncellendi: 13:28 22.08.2022) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesi çağrısını yineledi.
'Tarihi bir çağrı' yapacağını belirterek basın açıklaması düzenleyen Özdağ, "İstanbul'da günde 70 aileye vatandaşlık veriliyor. Hedef seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermekmiş. Seçmen ithali yoluyla Türkiye'de milli iradenin tahrip edilmesidir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 6'lı masadaki diğer liderlere çağrıda bulunan Özdağ, "Vatandaşlık verilerek milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı sizleri cephe almaya, altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla oyalanmayı bırakıp Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum. Türk milleti yoruldu" dedi.
Özdağ, nisan ayından bu yana Yavaş'a olan halk desteğinin artış gösterdiğini belirtti.
6'lı masa ilk turu tamamladı
Dün, altı muhalefet partisinin lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. toplantının ardından ortak açıklama yayımlamıştı. Metinde ilk defa cumhurbaşkanı adayının 'ortak aday' olacağı ifade edilmişti.
Daha önce de çağrıda bulunmuştu
Özdağ, geçen mayıs ayında da partisinin cumhurbaşkanı adayının Yavaş olduğunu açıklamıştı. "Zafer Partisi olarak Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" diyen Özdağ, "Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir. Hiç kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili olarak 'Hayır o Ankara'nın belediye başkanıdır, işini yapsın' gibi bir şey diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde karşılığını olduğunu gördük. Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yavaş, ise söz konusu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.