https://sputniknews.com.tr/20220822/yemende-yildirim-dusmesi-sonucu-bir-gunde-13-kisi-hayatini-kaybetti-1060221303.html
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi hayatını kaybetti
Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T04:52+0300
2022-08-22T04:52+0300
2022-08-22T04:54+0300
dünya
yemen
yıldırım
çarpma
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Haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.'September Net' sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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yemen, yıldırım, çarpma
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi hayatını kaybetti
04:52 22.08.2022 (güncellendi: 04:54 22.08.2022) Abone ol
Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
'September Net' sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.