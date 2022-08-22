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Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi hayatını kaybetti
Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T04:52+0300
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dünya
yemen
yıldırım
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Haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.'September Net' sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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yemen, yıldırım, çarpma
yemen, yıldırım, çarpma

Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi hayatını kaybetti

04:52 22.08.2022 (güncellendi: 04:54 22.08.2022)
© AAYıldırım
Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
'September Net' sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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