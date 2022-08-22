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TÜRSAB mobil uygulaması yayında
TÜRSAB mobil uygulaması yayında
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) dijital dönüşüm projelerinin bir parçası olarak hayata geçirilen, TÜRSAB hizmetlerine en kolay ve en hızlı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T19:33+0300
2022-08-22T19:33+0300
ekonomi
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
uygulama
mobil uygulama
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TÜRSAB açıklamasına göre, birliğin web sitesinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin mobil cihazlar vasıtasıyla kolaylıkla kullanılabileceği mobil uygulama üzerinden TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine ve tüketicilere yönelik birçok hizmete kolaylıkla erişim sağlanabilecek.TÜRSAB mobil uygulamasının üye acente sorgulama bölümü kaçak faaliyetin ve tüketicilerin yaşadığı dolandırıcılık olaylarının önüne geçecek. Tüketiciler satın alım yapmadan önce uygulama üzerinden TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin web siteleri, belge numaraları ya da acente isimleri ile doğrulama sağlayabilecek.TÜRSAB mobil uygulaması, IOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220512/tursab-baskani-su-anda-2-kisinin-bir-haftalik-tatil-maliyeti-20-25-bin-lira-arasi-1056299546.html
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türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), uygulama, mobil uygulama
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), uygulama, mobil uygulama

TÜRSAB mobil uygulaması yayında

19:33 22.08.2022
© AATÜRSAB
TÜRSAB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) dijital dönüşüm projelerinin bir parçası olarak hayata geçirilen, TÜRSAB hizmetlerine en kolay ve en hızlı şekilde ulaşmayı sağlayacak TÜRSAB mobil uygulaması hizmete sunuldu.
TÜRSAB açıklamasına göre, birliğin web sitesinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin mobil cihazlar vasıtasıyla kolaylıkla kullanılabileceği mobil uygulama üzerinden TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine ve tüketicilere yönelik birçok hizmete kolaylıkla erişim sağlanabilecek.
TÜRSAB mobil uygulamasının üye acente sorgulama bölümü kaçak faaliyetin ve tüketicilerin yaşadığı dolandırıcılık olaylarının önüne geçecek. Tüketiciler satın alım yapmadan önce uygulama üzerinden TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin web siteleri, belge numaraları ya da acente isimleri ile doğrulama sağlayabilecek.

TÜRSAB mobil uygulaması, IOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebiliyor.
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