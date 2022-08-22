https://sputniknews.com.tr/20220822/trabzonda-3-kizini-olduren-muezzin-emre-goktasin-akil-sagligi-yerinde-cikti-1060231488.html
Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet istemi: Akıl sağlığı yerinde çıktı
Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet istemi: Akıl sağlığı yerinde çıktı
Trabzon'un Of ilçesinde götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş'ı tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş için 3 kez... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T13:03+0300
2022-08-22T13:03+0300
2022-08-22T13:06+0300
müezzin
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Kan donduran olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş (38), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş (4) adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.3 kez ağırlaştırılmış müebbetTrabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş’ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi. Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220504/3-kizini-olduren-muezzinin-esine-kuma-teklif-ettigi-ortaya-cikti-sen-erkek-doguramacaksin-1056066756.html
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müezzin
Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet istemi: Akıl sağlığı yerinde çıktı
13:03 22.08.2022 (güncellendi: 13:06 22.08.2022) Abone ol
Trabzon'un Of ilçesinde götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş'ı tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda Göktaş'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Kan donduran olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş (38), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş (4) adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.
3 kez ağırlaştırılmış müebbet
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş’ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.
Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.
Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi. Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.