https://sputniknews.com.tr/20220822/totalenergies-ve-eni-kibris-aciklarinda-buyuk-dogalgaz-kesfi-yaptigini-duyurdu-1060234011.html
TotalEnergies ve ENI, Kıbrıs açıklarında büyük doğalgaz keşfi yaptığını duyurdu
TotalEnergies ve ENI, Kıbrıs açıklarında büyük doğalgaz keşfi yaptığını duyurdu
Fransız ve İtalyan enerji devleri TotalEnergies ve ENI, Güney Kıbrıs'ın açıklarındaki Cronos-1 kuyusunda önemli bir doğalgaz keşfi yaptığını açıkladı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T14:22+0300
2022-08-22T14:22+0300
2022-08-22T14:22+0300
ekonomi
güney kıbrıs
total
eni
sondaj
doğalgaz
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Enerji devleri TotalEnergies ve ENI, Güney Kıbrıs tarafından '6. blok' olarak adlandırılan ihtilaflı alandaki 'Cronos-1' kuyusunda önemli bir keşif yaptığını duyurdu.TotalEnergies yetkilisi Kevin McLachlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cronos-1'deki bu başarılı keşif, Avrupa'ya ek gaz tedarik kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere enerji güvenliğine katkıda bulunmak için düşük teknik maliyetli ve düşük karbon emisyonlu kaynakları keşfetmeye odaklanan arama stratejimizin bir başka örneği" ifadelerini kullandı.Söz konusu şirketler, 6. blokta yüzde 50 pay sahibi. Alan, aynı zamanda Türkiye’nin kıta sahanlığının bir bölümüyle kesişiyor.Şirketler, mayıs ayından bu yana bölgede sondaj çalışmaları yürütüyordu.Fatih sondaj gemisi de 2019 yılında aynı bölgede sondaj çalışmalarında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220614/ab-komisyonu-israil-ile-enerji-alaninda-isbirligini-guclendirmeye-haziriz-1057401779.html
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güney kıbrıs, total, eni, sondaj, doğalgaz
güney kıbrıs, total, eni, sondaj, doğalgaz
TotalEnergies ve ENI, Kıbrıs açıklarında büyük doğalgaz keşfi yaptığını duyurdu
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Fransız ve İtalyan enerji devleri TotalEnergies ve ENI, Güney Kıbrıs'ın açıklarındaki Cronos-1 kuyusunda önemli bir doğalgaz keşfi yaptığını açıkladı.
Enerji devleri TotalEnergies ve ENI, Güney Kıbrıs tarafından '6. blok' olarak adlandırılan ihtilaflı alandaki 'Cronos-1' kuyusunda önemli bir keşif yaptığını duyurdu.
TotalEnergies yetkilisi Kevin McLachlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cronos-1'deki bu başarılı keşif, Avrupa'ya ek gaz tedarik kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere enerji güvenliğine katkıda bulunmak için düşük teknik maliyetli ve düşük karbon emisyonlu kaynakları keşfetmeye odaklanan arama stratejimizin bir başka örneği" ifadelerini kullandı.
Söz konusu şirketler, 6. blokta yüzde 50 pay sahibi. Alan, aynı zamanda Türkiye’nin kıta sahanlığının bir bölümüyle kesişiyor.
Şirketler, mayıs ayından bu yana bölgede sondaj çalışmaları yürütüyordu.
Fatih sondaj gemisi de 2019 yılında aynı bölgede sondaj çalışmalarında bulunmuştu.