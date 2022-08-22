https://sputniknews.com.tr/20220822/ticari-kredi-faizleri-sinirlandi-1060253099.html
Ticari kredi faizleri sınırlandı
Ticari kredi faizleri sınırlandı
Merkez Bankası kredi büyümesini ve maliyetleri azaltmak amacıyla tedbirler aldı. Bankalara uyguladıkları ticari kredi faiz oranına göre menkul kıymet... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T22:52+0300
2022-08-22T22:52+0300
2022-08-22T22:57+0300
ekonomi
merkez bankası
kredi
ticari
kredi kartı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta açıkladığı makro ihtiyati tedbirleri devreye soktu.TRT Haber'in aktardığına göre Merkez Bankası ticari kredi faizlerine sınırlama getirdi. Bankaların şirketlere sağladığı kredilerde taban faiz oranı yüzde 22 virgül 85 olarak uygulanacak. Bu oranın üzerine çıkanlar kat sayılara göre tahvil bulunduracak. Faizi yüzde 22.85’i aşan krediler için yüzde 20 oranında devlet tahvili alımı yapılacak. Yüzde 29.38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Böylece ticari kredi faizlerinin yüzde 30'un üzerine çıkması zorlaştırılmış oldu.Düzenlemeyle kredilerin dövize dönüşünün önüne geçilmesi de hedefleniyor.
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merkez bankası, kredi, ticari, kredi kartı
merkez bankası, kredi, ticari, kredi kartı
Ticari kredi faizleri sınırlandı
22:52 22.08.2022 (güncellendi: 22:57 22.08.2022) Abone ol
Merkez Bankası kredi büyümesini ve maliyetleri azaltmak amacıyla tedbirler aldı. Bankalara uyguladıkları ticari kredi faiz oranına göre menkul kıymet bulundurma zorunluluğu getirdi. Hedef; kredi faizleri ile politika faizi arasındaki makasın daralması.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta açıkladığı makro ihtiyati tedbirleri devreye soktu.
TRT Haber'in aktardığına göre Merkez Bankası ticari kredi faizlerine sınırlama getirdi. Bankaların şirketlere sağladığı kredilerde taban faiz oranı yüzde 22 virgül 85 olarak uygulanacak. Bu oranın üzerine çıkanlar kat sayılara göre tahvil bulunduracak.
Faizi yüzde 22.85’i aşan krediler için yüzde 20 oranında devlet tahvili alımı yapılacak. Yüzde 29.38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Böylece ticari kredi faizlerinin yüzde 30'un üzerine çıkması zorlaştırılmış oldu.
Düzenlemeyle kredilerin dövize dönüşünün önüne geçilmesi de hedefleniyor.