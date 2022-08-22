https://sputniknews.com.tr/20220822/ticari-kredi-faizleri-sinirlandi-1060253099.html

Ticari kredi faizleri sınırlandı

Ticari kredi faizleri sınırlandı

Merkez Bankası kredi büyümesini ve maliyetleri azaltmak amacıyla tedbirler aldı. Bankalara uyguladıkları ticari kredi faiz oranına göre menkul kıymet... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T22:52+0300

2022-08-22T22:52+0300

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ekonomi

merkez bankası

kredi

ticari

kredi kartı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta açıkladığı makro ihtiyati tedbirleri devreye soktu.TRT Haber'in aktardığına göre Merkez Bankası ticari kredi faizlerine sınırlama getirdi. Bankaların şirketlere sağladığı kredilerde taban faiz oranı yüzde 22 virgül 85 olarak uygulanacak. Bu oranın üzerine çıkanlar kat sayılara göre tahvil bulunduracak. Faizi yüzde 22.85’i aşan krediler için yüzde 20 oranında devlet tahvili alımı yapılacak. Yüzde 29.38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Böylece ticari kredi faizlerinin yüzde 30'un üzerine çıkması zorlaştırılmış oldu.Düzenlemeyle kredilerin dövize dönüşünün önüne geçilmesi de hedefleniyor.

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merkez bankası, kredi, ticari, kredi kartı