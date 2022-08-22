https://sputniknews.com.tr/20220822/taylanddan-hindistana-giden-yolcunun-bavulundan-17-tane-canli-hayvan-cikti-1060245144.html

Tayland’dan Hindistan’a giden yolcunun bavulundan 17 tane canlı hayvan çıktı

Tayland’dan Hindistan’a giden yolcunun bavulundan 17 tane canlı hayvan çıktı

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu. Hindistan... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T19:58+0300

2022-08-22T19:58+0300

2022-08-22T20:54+0300

dünya

tayland

hindistan

hayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060245193_0:82:1567:963_1920x0_80_0_0_6f9608c137a3d024ceb9b95de1cf1849.jpg

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda Suvarnabhumi Havalimanında yapılan kontrol sırasında 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı yolcunun bavulundan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görülürken, bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.Bavuldan çıkan hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında yapılan açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Hayvanların toplam maliyetlerinin yaklaşık 49 bin Türk Lirası civarı olduğu ifade edildi.Hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları olan Tayland’da, polis tarafından gözaltına alınan yolcunun şahsın 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta kadar para cezası alabileceği belirtildi.

tayland

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayland, hindistan, hayvan