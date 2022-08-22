https://sputniknews.com.tr/20220822/stockholmde-dun-bulunan-cantadan-patlayici-madde-cikti-1060249083.html
Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı
Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı
İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece bulunan çantanın içinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T22:13+0300
2022-08-22T22:13+0300
2022-08-22T22:13+0300
dünya
stockholm
polis
patlayıcı
patlayıcı madde
çanta
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Stockholm Norrmalm Polisi Müdürü Erik Akerlund, yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'ün merkezindeki Kungstragarden Meydanı'nda devam eden Kültür Festivali'nde bulunan çantanın içinde tehlikeli madde bulunduğunu belirtti.Patlayıcı maddenin içeriğini açıklamayan Akerlund, yetkililerin patlayıcıyı incelediğini söyledi.Akerlun, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini vurgulayarak, "Bölgede bulunanlar tarafından çekilen çok sayıda görüntü ve fotoğraf var. Bunlar inceleniyor ve soruşturma çok yönlü sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.Müzik etkinliklerinin yapıldığı ve 5 gündür devam eden Stockholm Kültür Festivali, İranlı pop şarkıcısı Ebrahim Hamedi'nin (Ebi) konseriyle sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20220704/uretim-asamasinda-hicbir-insan-zarar-gormemistir-insan-eti-tadinda-hamburger-gelistirildi-1058290684.html
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stockholm, polis, patlayıcı, patlayıcı madde, çanta
stockholm, polis, patlayıcı, patlayıcı madde, çanta
Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece bulunan çantanın içinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.
Stockholm Norrmalm Polisi Müdürü Erik Akerlund, yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'ün merkezindeki Kungstragarden Meydanı'nda devam eden Kültür Festivali'nde bulunan çantanın içinde tehlikeli madde bulunduğunu belirtti.
Patlayıcı maddenin içeriğini açıklamayan Akerlund, yetkililerin patlayıcıyı incelediğini söyledi.
Akerlun, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini vurgulayarak, "Bölgede bulunanlar tarafından çekilen çok sayıda görüntü ve fotoğraf var. Bunlar inceleniyor ve soruşturma çok yönlü sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.
Müzik etkinliklerinin yapıldığı ve 5 gündür devam eden Stockholm Kültür Festivali, İranlı pop şarkıcısı Ebrahim Hamedi'nin (Ebi) konseriyle sona erdi.