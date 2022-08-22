https://sputniknews.com.tr/20220822/stockholmde-dun-bulunan-cantadan-patlayici-madde-cikti-1060249083.html

Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı

Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece bulunan çantanın içinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T22:13+0300

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dünya

stockholm

polis

patlayıcı

patlayıcı madde

çanta

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Stockholm Norrmalm Polisi Müdürü Erik Akerlund, yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'ün merkezindeki Kungstragarden Meydanı'nda devam eden Kültür Festivali'nde bulunan çantanın içinde tehlikeli madde bulunduğunu belirtti.Patlayıcı maddenin içeriğini açıklamayan Akerlund, yetkililerin patlayıcıyı incelediğini söyledi.Akerlun, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini vurgulayarak, "Bölgede bulunanlar tarafından çekilen çok sayıda görüntü ve fotoğraf var. Bunlar inceleniyor ve soruşturma çok yönlü sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.Müzik etkinliklerinin yapıldığı ve 5 gündür devam eden Stockholm Kültür Festivali, İranlı pop şarkıcısı Ebrahim Hamedi'nin (Ebi) konseriyle sona erdi.

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stockholm, polis, patlayıcı, patlayıcı madde, çanta