https://sputniknews.com.tr/20220822/star-warsun-luke-skywalkeri-mark-hamillden-mansur-yavas-kazansin-paylasimi-1060230212.html
Star Wars'un Luke Skywalker'ı Mark Hamill'den 'Mansur Yavaş kazansın' paylaşımı
Star Wars'un Luke Skywalker'ı Mark Hamill'den 'Mansur Yavaş kazansın' paylaşımı
Star Wars filminin dünyaca ünlü oyuncularından olan ve politik duruşuyla da akıllarda yer eden Mark Hamill'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T12:24+0300
2022-08-22T12:24+0300
2022-08-22T12:34+0300
mansur yavaş
politika
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'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinin cumhuriyet yanlısı isyancıların tarafında duran ana karakterlerinden Luke Skywalker'ı canlandıran ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump ile ailesine tepkisini ortaya koyduğu tweet'leriyle de hatırlanan Mark Hamill bir kez daha Türk siyasetine ilişkin paylaşım yaptı. Sosyal medya platformu Twitter'da bir takipçisi, Hamill'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için açılan '#mansuryavaşkazansın' etiketine destek vermesini istedi ve filmin sloganlarından 'Güç seninle olsun' ifadesini kullandı. Bu talebi yanıtsız bırakmayan Hamill de '#mansuryavaşkazansın' paylaşımı yapıp bu ifadenin yanına bir de baş parmak ve kalp işareti koydu.Hamill, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görevdeki başkan Ekrem İmamoğlu'na destek için bir takipçisinin benzer bir ricasını yerine getirmiş ve '#herşeyçokgüzelolacak' paylaşımı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20190508/luke-skywalker-her-sey-cok-guzel-olacak-1038983902.html
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mansur yavaş, mark hamill, star wars, luke skywalker, ankara, twitter , ibb, ekrem imamoğlu
mansur yavaş, mark hamill, star wars, luke skywalker, ankara, twitter , ibb, ekrem imamoğlu
Star Wars'un Luke Skywalker'ı Mark Hamill'den 'Mansur Yavaş kazansın' paylaşımı
12:24 22.08.2022 (güncellendi: 12:34 22.08.2022) Abone ol
Star Wars filminin dünyaca ünlü oyuncularından olan ve politik duruşuyla da akıllarda yer eden Mark Hamill'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a destek geldi. Hamill bir takipçisini kırmayıp 'Mansur Yavaş kazansın' paylaşımı yaptı.
'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinin cumhuriyet yanlısı isyancıların tarafında duran ana karakterlerinden Luke Skywalker'ı canlandıran ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump ile ailesine tepkisini ortaya koyduğu tweet'leriyle de hatırlanan Mark Hamill bir kez daha Türk siyasetine ilişkin paylaşım yaptı.
Sosyal medya platformu Twitter'da bir takipçisi, Hamill'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için açılan '#mansuryavaşkazansın' etiketine destek vermesini istedi ve filmin sloganlarından 'Güç seninle olsun' ifadesini kullandı.
Bu talebi yanıtsız bırakmayan Hamill de '#mansuryavaşkazansın' paylaşımı yapıp bu ifadenin yanına bir de baş parmak ve kalp işareti koydu.
Hamill, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görevdeki başkan Ekrem İmamoğlu'na destek için bir takipçisinin benzer bir ricasını yerine getirmiş ve '#herşeyçokgüzelolacak' paylaşımı yapmıştı.