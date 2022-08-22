https://sputniknews.com.tr/20220822/star-warsun-luke-skywalkeri-mark-hamillden-mansur-yavas-kazansin-paylasimi-1060230212.html

Star Wars'un Luke Skywalker'ı Mark Hamill'den 'Mansur Yavaş kazansın' paylaşımı

Star Wars'un Luke Skywalker'ı Mark Hamill'den 'Mansur Yavaş kazansın' paylaşımı

Star Wars filminin dünyaca ünlü oyuncularından olan ve politik duruşuyla da akıllarda yer eden Mark Hamill'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T12:24+0300

2022-08-22T12:24+0300

2022-08-22T12:34+0300

mansur yavaş

politika

mark hamill

star wars

luke skywalker

ankara

twitter

ibb

ekrem imamoğlu

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'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinin cumhuriyet yanlısı isyancıların tarafında duran ana karakterlerinden Luke Skywalker'ı canlandıran ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump ile ailesine tepkisini ortaya koyduğu tweet'leriyle de hatırlanan Mark Hamill bir kez daha Türk siyasetine ilişkin paylaşım yaptı. Sosyal medya platformu Twitter'da bir takipçisi, Hamill'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için açılan '#mansuryavaşkazansın' etiketine destek vermesini istedi ve filmin sloganlarından 'Güç seninle olsun' ifadesini kullandı. Bu talebi yanıtsız bırakmayan Hamill de '#mansuryavaşkazansın' paylaşımı yapıp bu ifadenin yanına bir de baş parmak ve kalp işareti koydu.Hamill, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görevdeki başkan Ekrem İmamoğlu'na destek için bir takipçisinin benzer bir ricasını yerine getirmiş ve '#herşeyçokgüzelolacak' paylaşımı yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20190508/luke-skywalker-her-sey-cok-guzel-olacak-1038983902.html

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mansur yavaş, mark hamill, star wars, luke skywalker, ankara, twitter , ibb, ekrem imamoğlu