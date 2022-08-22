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Sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel istismarda bulunan zanlı yakalandı
Sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel istismarda bulunan zanlı yakalandı
Samsun'da siber polisi, sosyal medya hesabı üzerinden küçük yaşta çocukları cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T19:12+0300
2022-08-22T19:15+0300
türkiye
çocuklara yönelik cinsel istismar
samsun
sosyal medya
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden çocukları istismar ettiği iddia edilen şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlar Daire Başkanlığının de desteğiyle sanal devriye polisleri E.A.(38) isimli şahsın Instagram üzerinden yaşları küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp uygunsun davranışlarda bulunup taciz ettiğini tespit etti. Siber polisi E.A.'nın Canik ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile birlikte ikametinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Polis, çocuklara sosyal medya hesabı oluşturan ailelerin bu hesapları kontrolünde tutmaları, tanımadıkları çocuk resimli profil dahi olsa kimseyi eklememeleri ve her ne kadar ortam sanal olsa da suçun gerçek olduğunu göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20220716/kuran-kursunda-7-cocuga-cinsel-istismar-iddiasi-imam-tutuklandi-1058781841.html
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çocuklara yönelik cinsel istismar, samsun, sosyal medya
çocuklara yönelik cinsel istismar, samsun, sosyal medya

Sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel istismarda bulunan zanlı yakalandı

19:12 22.08.2022 (güncellendi: 19:15 22.08.2022)
© İHA / MUHAMMER AY-AW695637Sosyal medya üzerinden çocukları istismar eden zanlı yakalandı
Sosyal medya üzerinden çocukları istismar eden zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA / MUHAMMER AY-AW695637
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Samsun'da siber polisi, sosyal medya hesabı üzerinden küçük yaşta çocukları cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden çocukları istismar ettiği iddia edilen şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlar Daire Başkanlığının de desteğiyle sanal devriye polisleri E.A.(38) isimli şahsın Instagram üzerinden yaşları küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp uygunsun davranışlarda bulunup taciz ettiğini tespit etti.

Siber polisi E.A.'nın Canik ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile birlikte ikametinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis, çocuklara sosyal medya hesabı oluşturan ailelerin bu hesapları kontrolünde tutmaları, tanımadıkları çocuk resimli profil dahi olsa kimseyi eklememeleri ve her ne kadar ortam sanal olsa da suçun gerçek olduğunu göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.
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