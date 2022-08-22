https://sputniknews.com.tr/20220822/singapur-erkekler-icin-escinsel-iliski-yasagini-kaldiriyor-1060222794.html

Singapur erkekler için eşcinsel ilişki yasağını kaldırıyor

Singapur erkekler için eşcinsel ilişki yasağını kaldırıyor

Asya ülkesi Singapur'da Britanya yönetimi altında geçen sömürge yıllarından miras eşcinsellik yasası kaldırılıyor. Erkekler arasındaki eşcinsel ilişkinin suç... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T08:22+0300

2022-08-22T08:22+0300

2022-08-22T08:23+0300

dünya

singapur

eşcinsel

evlilik

asya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060222846_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_e19e0d94349957fb2deeba78d442cc47.jpg

Asya'da eşcinselliği suç olmaktan çıkaran Hindistan, Tayvan ve Tayland'a bir ülke daha katıldı. Singapur eşcinsellerin cinsel ilişkiye girmesini suç olarak gören tartışmalı sömürge dönemi kanunun feshedileceğini açıkladı. Açıklamayı dün akşam devlet televizyonundaki ulusa seslenişinde yapan Başbakan Lee Hsien Loong devletin güçlü muhafazakar değerleri ise koruyacağının altını çizdi. "Doğru şeyi yaptığımıza ve bunun birçok Singapurlunun kabul edeceği bir şey olduğuna inanıyorum" diyen ve bu adımla eşcinsel Singapurluların bir nebze olsun rahatlamasını umduğunu belirten Başbakan eşcinsellere evlilik yolu açmaya ise henüz razı değil. Evliliğin tanımını koruma sözü veren Lee, "Evliliğin bir erkek ve bir kadın arasında olması, çocukların da bu tarz ailelerde yetişmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı. Lee kanunun resmi olarak ne zaman yürürlükten kaldırılacağını ise açıklamadı. 377A numaralı yasaya göre 'ahlaksız eylemler gerçekleştirirken' yakalanan erkeklere iki yıl hapis cezası verilmesini gerektiriyordu ama sadece erkekler için geçerli olan bu yasa on yıllardır hiç uygulanmadı. Ipsos tarafından haziranda yapılan araştırmaya göre diğer Asya ülkelerinde nazaran daha geleneksel ve muhafazakar yapılı Singapur'da halkın yüzde 44'ü eşcinsel ilişki yasağına destek veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20220511/japonyada-escinsel-birliktelikleri-taniyan-yerel-yonetimler-arasina-tokyo-da-katildi-1056274059.html

singapur

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

singapur, eşcinsel, evlilik, asya