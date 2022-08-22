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https://sputniknews.com.tr/20220822/sanliurfa-valisi-yerel-televizyonda-haberleri-sundu-1060234715.html
Şanlıurfa Valisi Ayhan yerel televizyonda kendi haberini sundu
Şanlıurfa Valisi Ayhan yerel televizyonda kendi haberini sundu
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T14:43+0300
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, uydu üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını ziyaret etti.Edessa Televizyonuna da giden Vali Ayhan, kameranın karşısına geçerek haberleri sundu. Ayhan, kendi ziyaret haberini sundu
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şanlıurfa valiliği, salih ayhan
şanlıurfa valiliği, salih ayhan

Şanlıurfa Valisi Ayhan yerel televizyonda kendi haberini sundu

14:43 22.08.2022 (güncellendi: 14:51 22.08.2022)
© İHAŞanlıurfa Valisi Salih Ayhan
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, uydu üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını ziyaret etti.
Edessa Televizyonuna da giden Vali Ayhan, kameranın karşısına geçerek haberleri sundu. Ayhan, kendi ziyaret haberini sundu
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