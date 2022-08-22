https://sputniknews.com.tr/20220822/sanliurfa-valisi-yerel-televizyonda-haberleri-sundu-1060234715.html
Şanlıurfa Valisi Ayhan yerel televizyonda kendi haberini sundu
Şanlıurfa Valisi Ayhan yerel televizyonda kendi haberini sundu
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T14:43+0300
2022-08-22T14:43+0300
2022-08-22T14:51+0300
şanlıurfa valiliği
salih ayhan
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, uydu üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını ziyaret etti.Edessa Televizyonuna da giden Vali Ayhan, kameranın karşısına geçerek haberleri sundu. Ayhan, kendi ziyaret haberini sundu
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şanlıurfa valiliği, salih ayhan
şanlıurfa valiliği, salih ayhan
Şanlıurfa Valisi Ayhan yerel televizyonda kendi haberini sundu
14:43 22.08.2022 (güncellendi: 14:51 22.08.2022) Abone ol
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği bir yerel televizyon kanalında haberleri sundu.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, uydu üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını ziyaret etti.
Edessa Televizyonuna da giden Vali Ayhan, kameranın karşısına geçerek haberleri sundu. Ayhan, kendi ziyaret haberini sundu