https://sputniknews.com.tr/20220822/rusya-temmuz-ayinda-da-cinin-en-buyuk-petrol-tedarikcisi-oldu-1060228927.html

Rusya, temmuz ayında da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu

Rusya, temmuz ayında da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Rusya, mayıs ve haziran aylarının ardından temmuzda da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T12:06+0300

2022-08-22T12:06+0300

2022-08-22T12:06+0300

ekonomi

rusya

çin

petrol

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Çin, temmuz ayında Rusya'dan geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artışla 7.15 milyon ton petrol aldı.Ancak temmuz ayında Rusya'dan Çin'e günlük ortalama petrol satışı mayıs ayındaki 2 milyon varilin altında 1.68 milyon varil olarak gerçekleşti. BloombergHT'nin aktardığına göre Çin'in ikinci büyük petrol tedarikçisi ile 6.54 milyon ton, 1.54 milyon varil/gün ile Suudi Arabistan oldu.Rusya, yılın ilk 7 ayında Çin'e geçen yıla göre yüzde 4.4 artışla 48.45 milyon ton petrol sattı.Suudi Arabistan'ın ihracatı ise yüzde 1 düşüş ile 49.84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20220817/japonya-rusyadan-petrol-ithalati-yuzde-65-azaldi-1060022810.html

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