https://sputniknews.com.tr/20220822/rusya-iran-ve-azerbaycandan-imza-transit-tasimacilik-basitlestiriliyor-1060239352.html

Rusya, İran ve Azerbaycan'dan imza: Transit taşımacılık basitleştiriliyor

Rusya, İran ve Azerbaycan'dan imza: Transit taşımacılık basitleştiriliyor

Rusya, İran ve Azerbaycan transit taşımacılığın basitleştirilmesini öngören bir memorandum imzaladı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T16:52+0300

2022-08-22T16:52+0300

2022-08-22T16:52+0300

ekonomi

rusya

iran

azerbaycan

taşımacılık

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Rusya'nın İran Ticari Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre bugün Tahran'da Rusya, İran ve Azerbaycan arasında transit taşımacılığı basitleştirmeyi öngören bir memoranduma imza atıldı.Üçlü memorandum, söz konusu ülkelerde dış ekonomik faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşların gümrük prosedürlerinden daha basit ve hızlı şekilde geçmesini sağlayacak.Temmuz ortasında özellikle Rusya, İran ve Hindistan'ı birbirine bağlayan ve Azerbaycan'dan geçen 'Sever-Yug' (Kuzey-Güney) uluslararası ulaşım koridorunun açıldığı duyurulmuştu.Uzmanlar, Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu koridorun Rusya'ya yük taşımacılığında ana güzergah olacağını düşünüyor.

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