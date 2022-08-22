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https://sputniknews.com.tr/20220822/rusya-iran-ve-azerbaycandan-imza-transit-tasimacilik-basitlestiriliyor-1060239352.html
Rusya, İran ve Azerbaycan'dan imza: Transit taşımacılık basitleştiriliyor
Rusya, İran ve Azerbaycan'dan imza: Transit taşımacılık basitleştiriliyor
Rusya, İran ve Azerbaycan transit taşımacılığın basitleştirilmesini öngören bir memorandum imzaladı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:52+0300
2022-08-22T16:52+0300
ekonomi
rusya
iran
azerbaycan
taşımacılık
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Rusya'nın İran Ticari Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre bugün Tahran'da Rusya, İran ve Azerbaycan arasında transit taşımacılığı basitleştirmeyi öngören bir memoranduma imza atıldı.Üçlü memorandum, söz konusu ülkelerde dış ekonomik faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşların gümrük prosedürlerinden daha basit ve hızlı şekilde geçmesini sağlayacak.Temmuz ortasında özellikle Rusya, İran ve Hindistan'ı birbirine bağlayan ve Azerbaycan'dan geçen 'Sever-Yug' (Kuzey-Güney) uluslararası ulaşım koridorunun açıldığı duyurulmuştu.Uzmanlar, Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu koridorun Rusya'ya yük taşımacılığında ana güzergah olacağını düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/turkiyenin-davet-edildigi-sanghay-isbirligi-orgutu-nedir-neyi-amacliyor--1060232554.html
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rusya, iran, azerbaycan, taşımacılık
rusya, iran, azerbaycan, taşımacılık

Rusya, İran ve Azerbaycan'dan imza: Transit taşımacılık basitleştiriliyor

16:52 22.08.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Rusya, İran ve Azerbaycan transit taşımacılığın basitleştirilmesini öngören bir memorandum imzaladı.
Rusya'nın İran Ticari Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre bugün Tahran'da Rusya, İran ve Azerbaycan arasında transit taşımacılığı basitleştirmeyi öngören bir memoranduma imza atıldı.
Üçlü memorandum, söz konusu ülkelerde dış ekonomik faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşların gümrük prosedürlerinden daha basit ve hızlı şekilde geçmesini sağlayacak.
Temmuz ortasında özellikle Rusya, İran ve Hindistan'ı birbirine bağlayan ve Azerbaycan'dan geçen 'Sever-Yug' (Kuzey-Güney) uluslararası ulaşım koridorunun açıldığı duyurulmuştu.
Uzmanlar, Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu koridorun Rusya'ya yük taşımacılığında ana güzergah olacağını düşünüyor.
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