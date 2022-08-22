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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: ABD yakında temerrüde düşecek
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: ABD yakında temerrüde düşecek
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, durmadan para basan matbaa nedeniyle ABD’nin ulusal borcunun 30 trilyon doları aştığını, bu yüzden ABD’nin... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T19:38+0300
2022-08-22T19:38+0300
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Patruşev, Rusya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri üst düzey temsilcileri görüşmesinde, ABD’nin pandemi sırasında 5.9 trilyon dolar, Avrupa Birliği’nin de 2.9 trilyon euro bastığını, bu yüzden gıda ve enerji fiyatlarının arttığını söyledi. Bunun sadece ABD ve Avrupa’yı değil, ASEAN ülkelerini de etkilediğini belirten Rus yetkili, bu yüzden tahıl fiyatlarının “eskisinden kat kat yüksek olduğunu” kaydetti.Fiyatlardaki ani artış yüzünden ABD’nin aktif olarak ithalat yapmaya başladığını ve devlet borcunun 30 trilyon doları aştığını söyleyen Patruşev, “Bunun sonucunda Washington temerrüde düşecek, zaten bunu Rusya karşısındaki yükümlülüklerine yönelik yaptılar. Her bir ülkenin dolar ve euro cinsinden olan varlıkları çalınacak” ifadesini kullandı.Patruşev ayrıca devlet borcu 10 trilyon doları geçen Japonya’nın da temerrüde düşeceğini dile getirdi.
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rusya, abd, dolar, borç
rusya, abd, dolar, borç

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: ABD yakında temerrüde düşecek

19:38 22.08.2022
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Fotoğraf bankasına girNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Alexei Druzhinin
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, durmadan para basan matbaa nedeniyle ABD’nin ulusal borcunun 30 trilyon doları aştığını, bu yüzden ABD’nin en kısa zamanda temerrüde düşeceğini belirtti.
Patruşev, Rusya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri üst düzey temsilcileri görüşmesinde, ABD’nin pandemi sırasında 5.9 trilyon dolar, Avrupa Birliği’nin de 2.9 trilyon euro bastığını, bu yüzden gıda ve enerji fiyatlarının arttığını söyledi. Bunun sadece ABD ve Avrupa’yı değil, ASEAN ülkelerini de etkilediğini belirten Rus yetkili, bu yüzden tahıl fiyatlarının “eskisinden kat kat yüksek olduğunu” kaydetti.
Fiyatlardaki ani artış yüzünden ABD’nin aktif olarak ithalat yapmaya başladığını ve devlet borcunun 30 trilyon doları aştığını söyleyen Patruşev, “Bunun sonucunda Washington temerrüde düşecek, zaten bunu Rusya karşısındaki yükümlülüklerine yönelik yaptılar. Her bir ülkenin dolar ve euro cinsinden olan varlıkları çalınacak” ifadesini kullandı.
Patruşev ayrıca devlet borcu 10 trilyon doları geçen Japonya’nın da temerrüde düşeceğini dile getirdi.
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