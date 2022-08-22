https://sputniknews.com.tr/20220822/rusya-disisleri-bakani-lavrov-kosova-durusumuz-degismedi-1060247324.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kosova duruşumuz değişmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kosova duruşumuz değişmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kosova’daki gerilimin Sırbistan’ın meşru çıkarlarına saygı çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T21:03+0300
2022-08-22T21:03+0300
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Lavrov, Sırp mevkidaşı Aleksandr Vulin ile görüşmede, “Rusya’nın Kosova duruşu değişmedi. Elbette çözümün her şeyden önce uluslararası hukuka uygun olması ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Biz sadece Sırpları tatmin edecek bir çözümü kabul ederiz. Bu sonuca ulaşmak için Sırp dostlarımıza kapsamlı destek sağlayacağız” ifadesini kullandı.Vulin: Rusya karşıtı histeriye kapılmayan tek Avrupa ülkesiyizMoskova’ya ziyarette bulunana Sırbistan Dışişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Lavrov ile görüşmede, Aleksandr Vucic liderliğindeki Sırbistan’ın, yüzyıllara dayanan kardeşliği unutmadığını ve Rusya’ya yaptırım uygulamayan ve Rusya karşıtı histeriye kapılmayan tek Avrupa ülkesi olduğunu söyledi.Lavrov’un, Sırbistan ve Sırp halkının samimi dostu olduğunu dile getiren Vulin, Sırbistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tutarlı desteğinden dolayı ve “yalan devlet” olan Kosova’yı tanımadığı için Rusya’ya teşekkür etti.Vulin, “Sırbistan, bağımsız bir ülke ve kendi dostlarını kendisi seçiyor” diye kaydetti.İki bakan, Moskova ve Belgorod’un, mevcut tüm sorunlara rağmen, münhasır diplomatik ilişkileri ve ikili işbirliğini sürdürdüğünü kaydettiler.
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rusya, sergey lavrov, kosova, sırbistan
rusya, sergey lavrov, kosova, sırbistan
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kosova duruşumuz değişmedi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kosova’daki gerilimin Sırbistan’ın meşru çıkarlarına saygı çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Lavrov, Sırp mevkidaşı Aleksandr Vulin ile görüşmede, “Rusya’nın Kosova duruşu değişmedi. Elbette çözümün her şeyden önce uluslararası hukuka uygun olması ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Biz sadece Sırpları tatmin edecek bir çözümü kabul ederiz. Bu sonuca ulaşmak için Sırp dostlarımıza kapsamlı destek sağlayacağız” ifadesini kullandı.
Vulin: Rusya karşıtı histeriye kapılmayan tek Avrupa ülkesiyiz
Moskova’ya ziyarette bulunana Sırbistan Dışişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Lavrov ile görüşmede, Aleksandr Vucic liderliğindeki Sırbistan’ın, yüzyıllara dayanan kardeşliği unutmadığını ve Rusya’ya yaptırım uygulamayan ve Rusya karşıtı histeriye kapılmayan tek Avrupa ülkesi olduğunu söyledi.
Lavrov’un, Sırbistan ve Sırp halkının samimi dostu olduğunu dile getiren Vulin, Sırbistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tutarlı desteğinden dolayı ve “yalan devlet” olan Kosova’yı tanımadığı için Rusya’ya teşekkür etti.
Vulin, “Sırbistan, bağımsız bir ülke ve kendi dostlarını kendisi seçiyor” diye kaydetti.
İki bakan, Moskova ve Belgorod’un, mevcut tüm sorunlara rağmen, münhasır diplomatik ilişkileri ve ikili işbirliğini sürdürdüğünü kaydettiler.