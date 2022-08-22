https://sputniknews.com.tr/20220822/rus-halkinin-ulkeye-iliskin-cagrisimlari-arasinda-hus-agaci-putin-ve-ayi-yer-aliyor-1060254520.html

Rus halkının ülkeye ilişkin çağrışımları arasında huş ağacı, Putin ve ayı yer alıyor

Rus halkının ülkeye ilişkin çağrışımları arasında huş ağacı, Putin ve ayı yer alıyor

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketi, vatandaşların Rusya'yı öncelikle devlet sembolleri (yüzde 12), insanlar (yüzde 11) ve anavatan, ev (yüzde 10)... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T23:10+0300

2022-08-22T23:10+0300

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rusya

vladimir putin

anket

ayı

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Bugün kutlanan Rusya Ulusal Bayrak Günü ile ilişkilendirilen araştırmaya göre Rusya vatandaşlara öncelikle devlet sembollerini, insanları ve anavatanı çağrıştırıyor.VTSİOM, “Vatandaşlarımız için ‘Rusya’ kelimesi sadece olumlu şeyler çağrıştırıyor, anlamsal alan doğa, tarih, mimari semboller, şehirler, hayvanlar, kültür, edebiyat, bölge, ordu vb. temalar ile dolu” açıklamasında bulundu.Ankete katılanların yüzde 7’lik bir kısmı ‘Rusya’ sorulunca Devlet Başkanı Vladimir Putin’i andı, yüzde 7’lik kısım doğa, bir o kadarlık kısım da Baykal Gölü’nü düşündü. Yüzde 7’lik bir kısım içinse Rusya, huş ağacını çağrıştırdı. Yüzde 6’lık bir kısım ülkeyi süper güç, kuvvet ve güç ile ilişkilendirirken yüzde 5'lik bir kısım için çağrışım ayı oldu. Rusların yüzde 4'ü için Rusya birlik ve kardeşlik, nezaket ve sevginin yanı sıra ordu ve donanmayı da bünyesinde barındırıyor.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 12 Ağustos 2022'de Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 2.5’i geçmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20190822/rusya-ulusal-bayrak-gunu-rusya-bayragi-1039983923.html

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