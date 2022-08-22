https://sputniknews.com.tr/20220822/rus-halkinin-ulkeye-iliskin-cagrisimlari-arasinda-hus-agaci-putin-ve-ayi-yer-aliyor-1060254520.html
Rus halkının ülkeye ilişkin çağrışımları arasında huş ağacı, Putin ve ayı yer alıyor
Rus halkının ülkeye ilişkin çağrışımları arasında huş ağacı, Putin ve ayı yer alıyor
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketi, vatandaşların Rusya'yı öncelikle devlet sembolleri (yüzde 12), insanlar (yüzde 11) ve anavatan, ev (yüzde 10)... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T23:10+0300
2022-08-22T23:10+0300
2022-08-22T23:10+0300
dünya
rusya
vladimir putin
anket
ayı
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Bugün kutlanan Rusya Ulusal Bayrak Günü ile ilişkilendirilen araştırmaya göre Rusya vatandaşlara öncelikle devlet sembollerini, insanları ve anavatanı çağrıştırıyor.VTSİOM, “Vatandaşlarımız için ‘Rusya’ kelimesi sadece olumlu şeyler çağrıştırıyor, anlamsal alan doğa, tarih, mimari semboller, şehirler, hayvanlar, kültür, edebiyat, bölge, ordu vb. temalar ile dolu” açıklamasında bulundu.Ankete katılanların yüzde 7’lik bir kısmı ‘Rusya’ sorulunca Devlet Başkanı Vladimir Putin’i andı, yüzde 7’lik kısım doğa, bir o kadarlık kısım da Baykal Gölü’nü düşündü. Yüzde 7’lik bir kısım içinse Rusya, huş ağacını çağrıştırdı. Yüzde 6’lık bir kısım ülkeyi süper güç, kuvvet ve güç ile ilişkilendirirken yüzde 5'lik bir kısım için çağrışım ayı oldu. Rusların yüzde 4'ü için Rusya birlik ve kardeşlik, nezaket ve sevginin yanı sıra ordu ve donanmayı da bünyesinde barındırıyor.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 12 Ağustos 2022'de Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 2.5’i geçmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20190822/rusya-ulusal-bayrak-gunu-rusya-bayragi-1039983923.html
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rusya, vladimir putin, anket, ayı
rusya, vladimir putin, anket, ayı
Rus halkının ülkeye ilişkin çağrışımları arasında huş ağacı, Putin ve ayı yer alıyor
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Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketi, vatandaşların Rusya'yı öncelikle devlet sembolleri (yüzde 12), insanlar (yüzde 11) ve anavatan, ev (yüzde 10) ile ilişkilendirdiğini ortaya koydu.
Bugün kutlanan Rusya Ulusal Bayrak Günü ile ilişkilendirilen araştırmaya göre Rusya vatandaşlara öncelikle devlet sembollerini, insanları ve anavatanı çağrıştırıyor.
VTSİOM, “Vatandaşlarımız için ‘Rusya’ kelimesi sadece olumlu şeyler çağrıştırıyor, anlamsal alan doğa, tarih, mimari semboller, şehirler, hayvanlar, kültür, edebiyat, bölge, ordu vb. temalar ile dolu” açıklamasında bulundu.
Ankete katılanların yüzde 7’lik bir kısmı ‘Rusya’ sorulunca Devlet Başkanı Vladimir Putin’i andı, yüzde 7’lik kısım doğa, bir o kadarlık kısım da Baykal Gölü’nü düşündü. Yüzde 7’lik bir kısım içinse Rusya, huş ağacını çağrıştırdı. Yüzde 6’lık bir kısım ülkeyi süper güç, kuvvet ve güç ile ilişkilendirirken yüzde 5'lik bir kısım için çağrışım ayı oldu. Rusların yüzde 4'ü için Rusya birlik ve kardeşlik, nezaket ve sevginin yanı sıra ordu ve donanmayı da bünyesinde barındırıyor.
VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 12 Ağustos 2022'de Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 2.5’i geçmiyor.