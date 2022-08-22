https://sputniknews.com.tr/20220822/otomotiv-ana-sanayi-uretimi-yuzde-374-artti-1060224795.html

Otomotiv ana sanayi üretimi yüzde 37.4 arttı

Otomotiv ana sanayi üretimi yüzde 37.4 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı verilere göre, otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda yüzde 37.4 artışla 93 bin 659 adete çıktı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T09:57+0300

2022-08-22T09:57+0300

2022-08-22T09:57+0300

ekonomi

sanayi

otomotiv

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042443560_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_48cd32061dd0017cf40b02bd6e5ce6f9.jpg

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilerde toparlanma otomobil üretiminde görülürken, 12 aylık toplam üretimdeki daralma hafifleyerek yüzde 4,2 oldu. Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde 1.31 milyon araç üretildi.Yılın başından bu yana üretim rakamlarına bakıldığında toplam üretim yüzde 5 artışla 742 bin 969 adet oldu.Ağır ticari araç satışlarını da içeren toplam otomotiv pazarı Temmuz’da yüzde 11.2 artışla 55 bin 324 adet oldu.İhracat Temmuz’da yüzde 16.2 artışla 59 bin 596 adete çıktı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sanayi, otomotiv, türkiye