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https://sputniknews.com.tr/20220822/otomotiv-ana-sanayi-uretimi-yuzde-374-artti-1060224795.html
Otomotiv ana sanayi üretimi yüzde 37.4 arttı
Otomotiv ana sanayi üretimi yüzde 37.4 arttı
Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı verilere göre, otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda yüzde 37.4 artışla 93 bin 659 adete çıktı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T09:57+0300
2022-08-22T09:57+0300
ekonomi
sanayi
otomotiv
türkiye
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilerde toparlanma otomobil üretiminde görülürken, 12 aylık toplam üretimdeki daralma hafifleyerek yüzde 4,2 oldu. Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde 1.31 milyon araç üretildi.Yılın başından bu yana üretim rakamlarına bakıldığında toplam üretim yüzde 5 artışla 742 bin 969 adet oldu.Ağır ticari araç satışlarını da içeren toplam otomotiv pazarı Temmuz’da yüzde 11.2 artışla 55 bin 324 adet oldu.İhracat Temmuz’da yüzde 16.2 artışla 59 bin 596 adete çıktı.
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sanayi, otomotiv, türkiye
sanayi, otomotiv, türkiye

Otomotiv ana sanayi üretimi yüzde 37.4 arttı

09:57 22.08.2022
© AAotomotiv
otomotiv - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı verilere göre, otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda yüzde 37.4 artışla 93 bin 659 adete çıktı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilerde toparlanma otomobil üretiminde görülürken, 12 aylık toplam üretimdeki daralma hafifleyerek yüzde 4,2 oldu. Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde 1.31 milyon araç üretildi.
Yılın başından bu yana üretim rakamlarına bakıldığında toplam üretim yüzde 5 artışla 742 bin 969 adet oldu.
Ağır ticari araç satışlarını da içeren toplam otomotiv pazarı Temmuz’da yüzde 11.2 artışla 55 bin 324 adet oldu.
İhracat Temmuz’da yüzde 16.2 artışla 59 bin 596 adete çıktı.
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