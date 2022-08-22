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Osmaniye'de yol çöktü: TIR ve otomobil çukura düştü
Osmaniye'de yol çöktü: TIR ve otomobil çukura düştü
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöken yola seyir halindeki bir otomobil ve TIR düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T23:09+0300
2022-08-22T23:14+0300
türkiye
tir
osmaniye
sumbas
yağmur
otomobil
mehmetli
kanalizasyon
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu.Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir TIR da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
osmaniye
sumbas
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tir, osmaniye, sumbas , yağmur, otomobil, mehmetli, kanalizasyon
tir, osmaniye, sumbas , yağmur, otomobil, mehmetli, kanalizasyon

Osmaniye'de yol çöktü: TIR ve otomobil çukura düştü

23:09 22.08.2022 (güncellendi: 23:14 22.08.2022)
© İHA / EYÜP YÜKSEL İBİCİOĞLU - SELÇUK ŞAVRAN-Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA / EYÜP YÜKSEL İBİCİOĞLU - SELÇUK ŞAVRAN-
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöken yola seyir halindeki bir otomobil ve TIR düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu.
Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü.
Aynı yolda yine seyir halinde olan bir TIR da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı.
Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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