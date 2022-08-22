https://sputniknews.com.tr/20220822/osmaniyede-yol-coktu-tir-ve-otomobil-cukura-dustu-1060254288.html

Osmaniye'de yol çöktü: TIR ve otomobil çukura düştü

Osmaniye'de yol çöktü: TIR ve otomobil çukura düştü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöken yola seyir halindeki bir otomobil ve TIR düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tir

osmaniye

sumbas

yağmur

otomobil

mehmetli

kanalizasyon

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu.Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir TIR da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

osmaniye

sumbas

mehmetli

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tir, osmaniye, sumbas , yağmur, otomobil, mehmetli, kanalizasyon