https://sputniknews.com.tr/20220822/nagehan-alci-muhalefet-blokunun-tek-derdi-erdogandan-kurtulmak-olursa-o-savasi--erdogan-kazanir-1060225207.html

Nagehan Alçı: Muhalefet blokunun tek derdi Erdoğan'dan kurtulmak olursa, o savaşı Erdoğan kazanır

Nagehan Alçı: Muhalefet blokunun tek derdi Erdoğan'dan kurtulmak olursa, o savaşı Erdoğan kazanır

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye gibi ülkelerin kritik dönemeçlerinde siyasi ideolojilerin gücünün galip geleceğini savunarak, "7 Haziran sonrası... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T10:12+0300

2022-08-22T10:12+0300

2022-08-22T10:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

nagehan alçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059891199_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_b0ea76701a949fc3b905f77cee765994.jpg

Muhalefet blokunun tek derdinin Erdoğan'dan kurtulmak olursa, o savaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını belirten Alçı, yazısındaki ilgili kısımda şunları aktardı:"7 Haziran sonrası olaylarının tam göbeğinde yaşamış bir gazeteciyim. O dönemden çıkan dersleri muhalefet unutmuşa benziyor.7 haziran 2015 seçimlerinin hemen sonrasında İstanbul merkezli büyük burjuvazi ve büyük burjuvaziyle her zaman koordineli çalışmış 90’ların kimi medya “spin doctor”ları anında dizayn çalışmalarına başlamış ve CHP-MHP-HDP hükümeti gibi bir tuhaflığın peşine düşmüşlerdi. Nitekim hem Selahattin Demirtaş hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir şekilde ikna ettiler. Kendilerince “zekice” zannedilen bir formül buldular.Hatırlayın… Kemal Bey, Devlet Bahçeli’ye resmen Başbakanlık önerdi o dönem. CHP hükümette olacak, Kılıçdaroğlu Başbakan Yardımcısı olacak ve HDP de dışarıdan destekleyecek ama bakanlık istemeyecekti. Başbakan da Devlet Bahçeli olacaktı. İşte formül buydu. Selahattin Demirtaş da amatör, tecrübesiz ve toy bir siyasi anlayışla maalesef bu malum Türk burjuvazisinin oyununa geldi. AK Parti-CHP koalisyon hükümeti düşüncesi aynı çevrelerce -bu tuhaf proje çökünce- Temmuz ayında zikredilmeye başlandı. Ama artık çok geçti, işin samimiyeti kalmamıştı. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arası yeni politik ittifakın tohumları yani bugünkü Cumhur İttifakı’nın tohumları çoktan o 2015 yaz mevsiminde atılmaya başlanmıştı bile."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, nagehan alçı