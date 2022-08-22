https://sputniknews.com.tr/20220822/milli-egitim-bakani-ozer-tum-vatandaslarimizin-matematik-ogrenmeye-ihtiyaci-var-1060238048.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik, hayatı anlamanın en önemli enstrümanı. Matematik... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T16:18+0300

2022-08-22T16:18+0300

2022-08-22T16:21+0300

yaşam

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu tanıtım törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Özer, Bakanlık olarak eksik oldukları yönleri tespit ederek hedeflerine adım adım ilerleyeceklerini söyledi. Özer, "Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var" dedi.Okul öncesi eğitimin bir ülkedeki nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi noktasında en önemli eğitim birimi olduğunu kaydeden Özer, “Okul öncesi eğitim bu ülkenin en erişimin istenilen düzeyde olmadığı bir eğitim kademesine karşılık geliyordu. Dedik ki ‘okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artıracağız’. Çünkü okul öncesi eğitime erişim, eğitimde fırsat eşitliğinin anahtarıdır. Okullar arası başarı farkını azaltmanın da en kalıcı çözümüdür. Aynı zamanda bir ülkenin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesindeki en önemli eğitim birimidir” dedi.'10 ayda bin 210 bağımsız anaokulu açtık'Bakan Özer, şöyle devam etti:“Bugün itibarıyla bin 210 bağımsız anaokulunu hizmete açtık. Bakanlığımızın son 30 yıldaki bağımsız anaokulu açma performansına baktığınız zaman yıllık 50 ila 70 arasında sürüyor. 10 ayda bin 210 ama yılın sonuna kadar 3 bin tanesini tamamlayacağız. Planlamamız, bütçemiz gayet düzgün bir şekilde devam ediyor ve bunların bin tanesi İstanbul’da olacak. Çünkü İstanbul okul öncesinde en mağdur olan yerdi.”Mesleki eğitim merkezi sisteminde 658 bin çırak ve kalfaya ulaşıldığını bildiren Bakan Özer, Türkçe, matematik ve yabancı dil konusuna önem verdiklerini ifade etti.'Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var'Matematiğin herkese lazım olduğunu dile getiren Özer, “Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik, hayatı anlamanın, hayatın içindeki gizli verileri okuyabilmenin ve rasyonel bir şekilde geleceğe projeksiyon yapabilmenin en önemli enstrümanı. Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir. Özellikle 21’inci yüzyılın mesleklerindeki hızlı kırılmalar, dönüşümler ve yeni beceri taleplerinde üç beceri öne çıkmakta. Türkçe, matematik ve yabancı dil” dedi.'Yaz okullarını çeşitliliğini artırarak açmaya devam edeceğiz'Eğitimde matematikle ilgili yaşanan problemlerin en kısa sürede çözülmesi için adım attıklarını hatırlatan Bakan Özer, bu konuda başarıya ulaşılacağı mesajını vererek şunları aktardı:“Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Bu yaz öğrencileri, çocukları yalnız bırakmadık ve bilim-sanat merkezlerinde bilim ve sanat yaz okulları. Matematik seferberliği çerçevesinde dördüncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar matematik yaz okulları. Yabancı dil önceliği odağından dolayı dört ve 12’nci sınıflar arası tüm öğrencilerimizin ücretsiz olarak yararlandığı İngilizce yaz okullarını açtık. Yaklaşık bir milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığının girmekte gecikmiş olduğu bir alan olduğunu gördük. Sahadan aldığımız geri beslemelerle önümüzdeki yazlarda, her tatilde vatandaşlarımızın gittiği her noktada ücretsiz olarak ulaşabildiği yaz okullarını çeşitliliğini artırarak açmaya devam edeceğiz.”Bakan Özer, Matematik Dijital Eğitim Platformunun bir başlangıç olduğunu, sürekli yenilenerek daha iyi duruma getirileceği mesajını verdi.

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mahmut özer, milli eğitim bakanlığı