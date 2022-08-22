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https://sputniknews.com.tr/20220822/metrobuste-yolculuk-eden-bir-kadin-izinsiz-fotograflarini-ceken-tacizcinin-suratina-tokat-atti-1060256242.html
Metrobüste yolculuk eden bir kadın, izinsiz fotoğraflarını çeken tacizciye tokat attı
Metrobüste yolculuk eden bir kadın, izinsiz fotoğraflarını çeken tacizciye tokat attı
Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, diğer yolcular tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T23:47+0300
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türkiye
metrobüs
kadın
taciz
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Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste, sabah saatlerinde iddiaya göre bir erkek, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti.Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi.
türkiye
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metrobüs, kadın, taciz, tokat
metrobüs, kadın, taciz, tokat

Metrobüste yolculuk eden bir kadın, izinsiz fotoğraflarını çeken tacizciye tokat attı

23:47 22.08.2022 (güncellendi: 23:58 22.08.2022)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW695742Metrobüste yolculuk eden bir kadın, gizlice fotoğrafını çeken tacizcinin suratına tokat attı
Metrobüste yolculuk eden bir kadın, gizlice fotoğrafını çeken tacizcinin suratına tokat attı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW695742
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Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, diğer yolcular tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın, tacizciye tokat attı.
Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste, sabah saatlerinde iddiaya göre bir erkek, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti.

Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi.

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