https://sputniknews.com.tr/20220822/metrobuste-yolculuk-eden-bir-kadin-izinsiz-fotograflarini-ceken-tacizcinin-suratina-tokat-atti-1060256242.html

Metrobüste yolculuk eden bir kadın, izinsiz fotoğraflarını çeken tacizciye tokat attı

Metrobüste yolculuk eden bir kadın, izinsiz fotoğraflarını çeken tacizciye tokat attı

Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, diğer yolcular tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T23:47+0300

2022-08-22T23:47+0300

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türkiye

metrobüs

kadın

taciz

tokat

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Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste, sabah saatlerinde iddiaya göre bir erkek, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti.Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi.

türkiye

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metrobüs, kadın, taciz, tokat