Metrobüste yolculuk eden bir kadın, izinsiz fotoğraflarını çeken tacizciye tokat attı
23:47 22.08.2022 (güncellendi: 23:58 22.08.2022)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW695742Metrobüste yolculuk eden bir kadın, gizlice fotoğrafını çeken tacizcinin suratına tokat attı
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW695742
Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, diğer yolcular tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın, tacizciye tokat attı.
Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste, sabah saatlerinde iddiaya göre bir erkek, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti.
Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi.
Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi.
Metrobüste yolculuk eden bir kadın, izinsiz fotoğraflarını çeken tacizciye tokat attı https://t.co/8tKe5Cag8mhttps://t.co/AFh6gjTp5v pic.twitter.com/EUe55qHgvq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 22, 2022