https://sputniknews.com.tr/20220822/mesut-ozil-cumhurbaskani-erdoganin-imzasi-bulunan-kol-saatini-paylasti-1060233628.html

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı

Başakşehir kadrosuna katılan futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan kol sattinin fotoğrafını... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T14:08+0300

2022-08-22T14:08+0300

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politika

mesut özil

saat

imza

recep tayyip erdoğan

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, Instgram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saatlerinden, AK Parti’nin 21. yıl dönümünü kutlamaları için tanesi 1.000 Euro’dan 1.000 tane yaptırıldığı iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ iddiaları yalanlayarak, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" paylaşımında bulunmuştu.

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2022

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mesut özil, saat, imza, recep tayyip erdoğan