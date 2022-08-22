https://sputniknews.com.tr/20220822/mesut-ozil-cumhurbaskani-erdoganin-imzasi-bulunan-kol-saatini-paylasti-1060233628.html
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı
Başakşehir kadrosuna katılan futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan kol sattinin fotoğrafını... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T14:08+0300
2022-08-22T14:08+0300
2022-08-22T14:08+0300
politika
mesut özil
saat
imza
recep tayyip erdoğan
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, Instgram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saatlerinden, AK Parti’nin 21. yıl dönümünü kutlamaları için tanesi 1.000 Euro’dan 1.000 tane yaptırıldığı iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ iddiaları yalanlayarak, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" paylaşımında bulunmuştu.
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mesut özil, saat, imza, recep tayyip erdoğan
mesut özil, saat, imza, recep tayyip erdoğan
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı
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Başakşehir kadrosuna katılan futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan kol sattinin fotoğrafını paylaştı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, Instgram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saatlerinden, AK Parti’nin 21. yıl dönümünü kutlamaları için tanesi 1.000 Euro’dan 1.000 tane yaptırıldığı iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ iddiaları yalanlayarak, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" paylaşımında bulunmuştu.