https://sputniknews.com.tr/20220822/merkez-bankasinin-kredi-duzenlemesi-sonrasi-risk-primi-800-puani-asti-tahvil-getirileri-sert-dustu-1060230318.html

Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesi sonrası risk primi 800 puanı aştı, tahvil getirileri sert düştü

Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesi sonrası risk primi 800 puanı aştı, tahvil getirileri sert düştü

Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesinin ardından Türkiye'nin risk primi ilk işlem gününde 800 baz puanın üzerini test etti. Bu rakam 29 Temmuz'dan bu yana... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T12:25+0300

2022-08-22T12:25+0300

2022-08-22T12:25+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye

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TCMB, daha önce sinyalini verdiği gibi bazı ticari kredi faizlerini düşürmeyi aynı zamanda ise bu kredilerin büyümesini sınırlandıracak adımları cuma günü açıklamıştı.Karar sonrası ilk işlem gününde tahvil getirilerinde hızlı geri çekilme izlendi.Dünya gazetesinin haberine göre 2 yıllık tahvil getirisi, cuma günü son işlemdeki yüzde 17.62'den yüzde 14.02'ye kadar geriledi. Böylece 2 yıllık gösterge tahvil getirisi 360 baz puan düştü.10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 16.93'ten yüzde 14.19'a kadar geriledi. Böylece 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 274 baz puan düştü.Ne olmuştu?Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bankalar kredi faizinde, Merkez Bankası tarafından belirlenen ve son olarak yüzde 16,32 olan yıllık bileşik referans oranının 1,4 katı olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tahsisi yapmak zorunda olacak.Eğer kredi faizi referans katsayının 1,8 katı ve üzerine çıkarsa, tahsis oranı yüzde 90 olarak uygulanacak.

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merkez bankası, türkiye