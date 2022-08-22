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Mardin'deki kaza ile ilgili yayın yasağı
Mardin'deki kaza ile ilgili yayın yasağı
Derik Sulh Ceza Hakimliği, Mardin Derik’te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T14:48+0300
2022-08-22T14:48+0300
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Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos 2022 tarihinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı getirildi.Derik Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/259 iş sayılı kararı getirilen yayın yasağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sitesinde de yayımlandı.Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı:
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Mardin'deki kaza ile ilgili yayın yasağı

14:48 22.08.2022
© KÜBRA NUR ATİK-AW694427Mardin’in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kaza
Mardin’in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© KÜBRA NUR ATİK-AW694427
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Derik Sulh Ceza Hakimliği, Mardin Derik’te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.
Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos 2022 tarihinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı getirildi.
Derik Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/259 iş sayılı kararı getirilen yayın yasağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sitesinde de yayımlandı.
Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı:
“Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına…”
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