https://sputniknews.com.tr/20220822/mansur-yavas-ulkeyi-sevmek-demek-sadece-sinir-boylarinda-savasmak-nobet-beklemek-degildir-1060236522.html

Mansur Yavaş: Ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir

Mansur Yavaş: Ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada, uzun yıllardır, hem buradan büyük kentlere gitmiş insanların... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T15:23+0300

2022-08-22T15:23+0300

2022-08-22T15:23+0300

politika

mansur yavaş

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Çukurören Köyü 17’inci Benli Yaylası Festivali’ne katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yavaş, festivalin uzun yıllar boyunca devam etmesini istediğini belirtti. Yavaş, şunları söyledi:“Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatanseverliğin en önemli göstergesidir. Ayrıca birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada, uzun yıllardır; hem buradan büyük kentlere gitmiş, yerleşmiş insanların tekrar buraya gelerek kaynaşması hem de köylerin birbiriyle irtibatının sağlamak açısından son derece anlamlıdır. Bu festivalin ilelebet sürmesi dileğiyle bu organizasyonda emeği geçen dernek başkanımıza muhtarlarımıza, katılan herkese sevgi saygılarımı sunuyorum."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş