https://sputniknews.com.tr/20220822/mansur-yavas-ulkeyi-sevmek-demek-sadece-sinir-boylarinda-savasmak-nobet-beklemek-degildir-1060236522.html
Mansur Yavaş: Ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir
Mansur Yavaş: Ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada, uzun yıllardır, hem buradan büyük kentlere gitmiş insanların... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T15:23+0300
2022-08-22T15:23+0300
2022-08-22T15:23+0300
politika
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_c0d993aabd1485380760f8a888bedc08.jpg
Çukurören Köyü 17’inci Benli Yaylası Festivali’ne katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yavaş, festivalin uzun yıllar boyunca devam etmesini istediğini belirtti. Yavaş, şunları söyledi:“Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatanseverliğin en önemli göstergesidir. Ayrıca birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada, uzun yıllardır; hem buradan büyük kentlere gitmiş, yerleşmiş insanların tekrar buraya gelerek kaynaşması hem de köylerin birbiriyle irtibatının sağlamak açısından son derece anlamlıdır. Bu festivalin ilelebet sürmesi dileğiyle bu organizasyonda emeği geçen dernek başkanımıza muhtarlarımıza, katılan herkese sevgi saygılarımı sunuyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_8f387504d2d503f84cd59da9946591f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mansur yavaş
Mansur Yavaş: Ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada, uzun yıllardır, hem buradan büyük kentlere gitmiş insanların tekrar buraya gelerek kaynaşması hem de köylerin birbiriyle irtibatının sağlamak açısından son derece anlamlıdır” dedi.
Çukurören Köyü 17’inci Benli Yaylası Festivali’ne katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yavaş, festivalin uzun yıllar boyunca devam etmesini istediğini belirtti. Yavaş, şunları söyledi:
“Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatanseverliğin en önemli göstergesidir. Ayrıca birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada, uzun yıllardır; hem buradan büyük kentlere gitmiş, yerleşmiş insanların tekrar buraya gelerek kaynaşması hem de köylerin birbiriyle irtibatının sağlamak açısından son derece anlamlıdır. Bu festivalin ilelebet sürmesi dileğiyle bu organizasyonda emeği geçen dernek başkanımıza muhtarlarımıza, katılan herkese sevgi saygılarımı sunuyorum."