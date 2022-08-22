https://sputniknews.com.tr/20220822/kilicdaroglundan-ogretmenlere-son-cagrim-bu-sinava-girmeyin-1060248094.html

Kılıçdaroğlu: Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz, son çağrım, bu sınava girmeyin

Kılıçdaroğlu: Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz, son çağrım, bu sınava girmeyin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T21:32+0300

2022-08-22T21:32+0300

2022-08-22T21:41+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

recep tayyip erdoğan

öğretmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0471091d78f48738824115b9d782cad7.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 80 bin öğretmenimiz zaten muaftır. Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin!Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. “Hadi ordan demeyi” bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bazı sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen