https://sputniknews.com.tr/20220822/kilicdaroglundan-ogretmenlere-son-cagrim-bu-sinava-girmeyin-1060248094.html
Kılıçdaroğlu: Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz, son çağrım, bu sınava girmeyin
Kılıçdaroğlu: Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz, son çağrım, bu sınava girmeyin
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T21:32+0300
2022-08-22T21:32+0300
2022-08-22T21:41+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
recep tayyip erdoğan
öğretmen
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 80 bin öğretmenimiz zaten muaftır. Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin!Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. “Hadi ordan demeyi” bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bazı sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin."
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen
Kılıçdaroğlu: Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz, son çağrım, bu sınava girmeyin
21:32 22.08.2022 (güncellendi: 21:41 22.08.2022) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 80 bin öğretmenimiz zaten muaftır. Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin!
Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. “Hadi ordan demeyi” bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!
İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bazı sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin."