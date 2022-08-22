https://sputniknews.com.tr/20220822/kabine-bugun-toplaniyor-masada-hangi-basliklar-var-1060222155.html

Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya-Ukrayna krizi ve 'tahıl... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T06:28+0300

2022-08-22T06:28+0300

2022-08-22T06:28+0300

politika

kabine

kabine

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ele alınacak.İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.Ekonomi gündemi de masada olacakÖne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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kabine, kabine, kabine toplantısı