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https://sputniknews.com.tr/20220822/israilde-sahibinden-kacan-boga-bankaya-girdi-1060236766.html
İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi
İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi
İsrail'de sahibinden kaçan bir boğa, çevredekilerin yakalamaya çalışması üzerine bir banka şubesine girdi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
israil
boğa
banka
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Olay, başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Lod kentinde yaşandı. Sahibinden kaçan boğa, peşinden gelenlere yakalanmamak için bölgedeki bir banka şubesine girdi. Koşarken banka zemininde kayan boğa, yeniden dengesini sağlayarak koridorlarda ilerlemeye başladı. Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı açıklandı.
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israil, boğa, banka
israil, boğa, banka

İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi

15:35 22.08.2022 (güncellendi: 15:39 22.08.2022)
© DHAKurban Bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu
Kurban Bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© DHA
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İsrail'de sahibinden kaçan bir boğa, çevredekilerin yakalamaya çalışması üzerine bir banka şubesine girdi.
Olay, başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Lod kentinde yaşandı.
Sahibinden kaçan boğa, peşinden gelenlere yakalanmamak için bölgedeki bir banka şubesine girdi. Koşarken banka zemininde kayan boğa, yeniden dengesini sağlayarak koridorlarda ilerlemeye başladı.
Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı açıklandı.
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