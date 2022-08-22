https://sputniknews.com.tr/20220822/israilde-sahibinden-kacan-boga-bankaya-girdi-1060236766.html
İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi
İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi
İsrail'de sahibinden kaçan bir boğa, çevredekilerin yakalamaya çalışması üzerine bir banka şubesine girdi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T15:35+0300
2022-08-22T15:35+0300
2022-08-22T15:39+0300
yaşam
israil
boğa
banka
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Olay, başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Lod kentinde yaşandı. Sahibinden kaçan boğa, peşinden gelenlere yakalanmamak için bölgedeki bir banka şubesine girdi. Koşarken banka zemininde kayan boğa, yeniden dengesini sağlayarak koridorlarda ilerlemeye başladı. Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı açıklandı.
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israil, boğa, banka
İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi
15:35 22.08.2022 (güncellendi: 15:39 22.08.2022) Abone ol
İsrail'de sahibinden kaçan bir boğa, çevredekilerin yakalamaya çalışması üzerine bir banka şubesine girdi.
Olay, başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Lod kentinde yaşandı.
Sahibinden kaçan boğa, peşinden gelenlere yakalanmamak için bölgedeki bir banka şubesine girdi. Koşarken banka zemininde kayan boğa, yeniden dengesini sağlayarak koridorlarda ilerlemeye başladı.
Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı açıklandı.