https://sputniknews.com.tr/20220822/israilde-sahibinden-kacan-boga-bankaya-girdi-1060236766.html

İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi

İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi

İsrail'de sahibinden kaçan bir boğa, çevredekilerin yakalamaya çalışması üzerine bir banka şubesine girdi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

israil

boğa

banka

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Olay, başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Lod kentinde yaşandı. Sahibinden kaçan boğa, peşinden gelenlere yakalanmamak için bölgedeki bir banka şubesine girdi. Koşarken banka zemininde kayan boğa, yeniden dengesini sağlayarak koridorlarda ilerlemeye başladı. Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

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israil, boğa, banka