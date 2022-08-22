https://sputniknews.com.tr/20220822/israilde-casus-yazilim-pegasusu-ureten-sirketin-ceosu-istifa-etti-1060220075.html

İsrail'de casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İsrail'de casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İsrail'de Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Shalev Hulio'nun istifa ettiği bildirildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T02:26+0300

2022-08-22T02:26+0300

2022-08-22T02:27+0300

dünya

pegasus casus yazılımı

nso group

istifa

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The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, 'NSO Group, şirketin CEO'su Shalev Hulio'nun istifa ettiğini ve şirketin operasyon direktörü Yaron Shohat'ın geçici olarak Hulio'nun görevini yürüteceğini duyurdu' ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan bir şirket yetkilisinin, NSO Group'un yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve bu çerçevede şirket çalışanlarının yüzde 13'ünü teşkil eden 100 çalışanın işten çıkarılacağını aktardığı kaydedildi.İsrail'in Walla haber sitesinde, 25 Ocak'ta yer alan haberde, şirketin Hulio'dan önceki CEO'su Asher Levy'in de istifa ettiği belirtilmişti.İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

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pegasus casus yazılımı, nso group, istifa