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https://sputniknews.com.tr/20220822/israil-ic-istihbarat-baskanindan-israil-misir-krizini-yatistirmak-icin-kahireye-ziyaret-1060222007.html
İsrail İç İstihbarat Başkanından 'İsrail-Mısır krizini' yatıştırmak için Kahire'ye ziyaret
İsrail İç İstihbarat Başkanından 'İsrail-Mısır krizini' yatıştırmak için Kahire'ye ziyaret
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) başkanı Ronen Bar'ın Tel Aviv ile Kahire arasındaki siyasi krizi yatıştırmak amacıyla Mısır'ı ziyaret ettiği... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T05:50+0300
2022-08-22T05:52+0300
dünya
israil
mısır
gazze
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı Bar'ın, başkent Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüştüğü belirtildi.Haberde, Bar'ın ziyaretinin, 'İsrail ile Mısır arasındaki krizi yatıştırmak ve ilişkileri yeniden sağlıklı seyrine döndürmek' amacını taşıdığı kaydedildi.Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.İsrail'de ve uluslararası medyada yayımlanan raporlara göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarının ardından Mısır, Batı Şeria'da gerilimin azaltılmasını talep etti. Ancak Tel Aviv yönetiminin Kahire'nin söz konusu talebini görmezden gelmesinin ardından iki ülke arasında siyasi kriz yaşandı.İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220808/bm-gazze-ile-israil-arasindaki-ateskesi-memnuniyetle-karsiliyoruz-1059636154.html
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israil, mısır, gazze, arabulucu
israil, mısır, gazze, arabulucu

İsrail İç İstihbarat Başkanından 'İsrail-Mısır krizini' yatıştırmak için Kahire'ye ziyaret

05:50 22.08.2022 (güncellendi: 05:52 22.08.2022)
© İHA / ATEF SAFADIİsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00’de başlaması bekleniyor.
İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00’de başlaması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA / ATEF SAFADI
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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) başkanı Ronen Bar'ın Tel Aviv ile Kahire arasındaki siyasi krizi yatıştırmak amacıyla Mısır'ı ziyaret ettiği bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı Bar'ın, başkent Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüştüğü belirtildi.
Haberde, Bar'ın ziyaretinin, 'İsrail ile Mısır arasındaki krizi yatıştırmak ve ilişkileri yeniden sağlıklı seyrine döndürmek' amacını taşıdığı kaydedildi.
Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail'de ve uluslararası medyada yayımlanan raporlara göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarının ardından Mısır, Batı Şeria'da gerilimin azaltılmasını talep etti. Ancak Tel Aviv yönetiminin Kahire'nin söz konusu talebini görmezden gelmesinin ardından iki ülke arasında siyasi kriz yaşandı.
İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.
Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.
Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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BM: Gazze ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
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