https://sputniknews.com.tr/20220822/irakta-turbe-coktu-arama--kurtarma-calismalari-suruyor-7-olu-var-1060223651.html
Irak’ta türbe çöktü: Arama- kurtarma çalışmaları sürüyor, 7 ölü var
Irak’ta türbe çöktü: Arama- kurtarma çalışmaları sürüyor, 7 ölü var
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T09:00+0300
2022-08-22T09:00+0300
2022-08-22T09:09+0300
dünya
irak
kerbela
türbe
enkaz
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Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kızılhaç türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin de sağ kurtarıldığını açıkladı.
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irak, kerbela, türbe, enkaz
irak, kerbela, türbe, enkaz
Irak’ta türbe çöktü: Arama- kurtarma çalışmaları sürüyor, 7 ölü var
09:00 22.08.2022 (güncellendi: 09:09 22.08.2022) Abone ol
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kızılhaç türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin de sağ kurtarıldığını açıkladı.