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İnce: PKK'yı, FETÖ'yü, IŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git, terör sempatizanı başka parti var
İnce: PKK'yı, FETÖ'yü, IŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git, terör sempatizanı başka parti var
Balıkesir'de konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok. Oyu varmış, gizli... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T18:20+0300
2022-08-22T18:23+0300
muharrem ince
politika
terör
suriye
libya
balıkesir
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaret ve incelemeler için geldiği Balikesir'in Edremit ilçesinde ilk olarak partisinin ilçe binasını ziyaret etti, ardından esnaf ile görüştü.Ardından bir kafede basın toplantısı düzenleyen İnce, hükümetin Libya politikasını desteklediklerini söyledi. Muharrem İnce, "Oyu varmış, gizli görüşelim. Yok kardeşim. İstemiyoruz. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi.'Erdoğan da çözemez bu sorunları Erdoğan'ın eski bakanları da çözemez'İnce şunları kaydetti:Gençlerle geleceği konuşacaklarını belirten İnce, "Tasarımı konuşacağız, markalaşmayı konuşacağız, endüstri 5.0'ı konuşacağız. Uzay madenciliğini konuşacağız, kuantumu konuşacağız. Bunu sizlerle yapacağız değerli gençler" ifadesini kullandı.Türkiye'de 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmayacağını da belirten İnce turizmin geliştirilebilmesi için önce demokrasinin geliştirilmesi gerektiğini savundu.Kendi partilerinde terörün her türlüsünün kınanacağının altını çizen İnce şöyle devam etti:Libya konusunda hükümeti desteklediklerinin de altını çizen İnce, "Libya'da olmalıyız çünkü Mavi Vatanı savunuyoruz ama Suriye konusunda hükümeti desteklemiyoruz. Libya politikası doğrudur, Suriye politikası yanlıştır. Sığınmacılar... Göndereceğiz, hiç yolu yok. Hiç kimseyle hiçbir siyasi parti ile gizli görüşme yapmayacağız. Yaptıysak bunu millete açıklayacağız. Milletin gözünün önünde olacak. El alem ne der diye siyaset yapmayacağız" diye konuştu.
suriye
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muharrem ince, terör, suriye, libya, balıkesir
muharrem ince, terör, suriye, libya, balıkesir

İnce: PKK'yı, FETÖ'yü, IŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git, terör sempatizanı başka parti var

18:20 22.08.2022 (güncellendi: 18:23 22.08.2022)
© ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT - SEMİH CAN YILMAZMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT - SEMİH CAN YILMAZ
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Balıkesir'de konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok. Oyu varmış, gizli görüşelim yok kardeşim. PKK'yı kınamıyorsan, FETÖ'yü kınamıyorsan, IŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaret ve incelemeler için geldiği Balikesir'in Edremit ilçesinde ilk olarak partisinin ilçe binasını ziyaret etti, ardından esnaf ile görüştü.
Ardından bir kafede basın toplantısı düzenleyen İnce, hükümetin Libya politikasını desteklediklerini söyledi. Muharrem İnce, "Oyu varmış, gizli görüşelim. Yok kardeşim. İstemiyoruz. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi.

'Erdoğan da çözemez bu sorunları Erdoğan'ın eski bakanları da çözemez'

İnce şunları kaydetti:
"Şimdi ana muhalefet de umudunu Erdoğan'ın eski bakanlarına bağlamış. Suriyelileri Davutoğlu doldurdu bu memlekete. Ekonomiyi 13 sene Babacan yönetti. Şimdi bunlarla beraber olacak, millete çözüm üretecek. İttifaklar bu sistemin bir gerçeği fakat sonuç çıkması lazım. Bir sonuç, henüz bir aday falan çıkmadı ortaya. Başarılar diliyorum kendilerine ama Erdoğan'ın yöntemlerini çok kullanmaya başladılar. Erdoğan marketleri suçluyor, bunlar da marketleri suçluyor. Kolaylıklar diliyorum. Ben de diyorum ki Erdoğan da çözemez bu sorunları Erdoğan'ın eski bakanları da çözemez."
Gençlerle geleceği konuşacaklarını belirten İnce, "Tasarımı konuşacağız, markalaşmayı konuşacağız, endüstri 5.0'ı konuşacağız. Uzay madenciliğini konuşacağız, kuantumu konuşacağız. Bunu sizlerle yapacağız değerli gençler" ifadesini kullandı.
Türkiye'de 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmayacağını da belirten İnce turizmin geliştirilebilmesi için önce demokrasinin geliştirilmesi gerektiğini savundu.
Kendi partilerinde terörün her türlüsünün kınanacağının altını çizen İnce şöyle devam etti:

"PKK, İŞİD, DHKP/C, FETÖ fark etmez. Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok. Oyu varmış, gizli görüşelim, yok kardeşim. PKK'yı kınamıyorsan, FETÖ'yü kınamıyorsan, IŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin."

Libya konusunda hükümeti desteklediklerinin de altını çizen İnce, "Libya'da olmalıyız çünkü Mavi Vatanı savunuyoruz ama Suriye konusunda hükümeti desteklemiyoruz. Libya politikası doğrudur, Suriye politikası yanlıştır. Sığınmacılar... Göndereceğiz, hiç yolu yok. Hiç kimseyle hiçbir siyasi parti ile gizli görüşme yapmayacağız. Yaptıysak bunu millete açıklayacağız. Milletin gözünün önünde olacak. El alem ne der diye siyaset yapmayacağız" diye konuştu.
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