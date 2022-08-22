https://sputniknews.com.tr/20220822/iletisim-baskanligi-filistin-devlet-baskani-abbasin-turkiye-ziyareti-24-agustosa-kadar-surecek-1060257007.html

İletişim Başkanlığı: Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi görüşmeler bugün

İletişim Başkanlığı: Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi görüşmeler bugün

İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T23:45+0300

2022-08-22T23:45+0300

2022-08-23T00:01+0300

mahmud abbas

politika

recep tayyip erdoğan

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044466367_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44331415e67e4a2e94ce6cdfa724b49d.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacak.Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahmud abbas, recep tayyip erdoğan, filistin