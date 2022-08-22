https://sputniknews.com.tr/20220822/iletisim-baskanligi-filistin-devlet-baskani-abbasin-turkiye-ziyareti-24-agustosa-kadar-surecek-1060257007.html
İletişim Başkanlığı: Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi görüşmeler bugün
İletişim Başkanlığı: Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi görüşmeler bugün
İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T23:45+0300
2022-08-22T23:45+0300
2022-08-23T00:01+0300
mahmud abbas
politika
recep tayyip erdoğan
filistin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacak.Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.
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mahmud abbas, recep tayyip erdoğan, filistin
mahmud abbas, recep tayyip erdoğan, filistin
İletişim Başkanlığı: Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi görüşmeler bugün
23:45 22.08.2022 (güncellendi: 00:01 23.08.2022) Abone ol
İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.